Чистая духовка без труда: эксперты раскрыли три самых простых и действенных метода

Если вы каждый раз содрогаетесь, открывая грязную духовку с устаревшим жиром и нагаром, не спешите тратить деньги на дорогие и агрессивные химические средства. Эксперты по клинингу утверждают, что вернуть технике идеальный блеск можно с помощью копеечных вещей, которые, вероятно, уже есть у вас дома.

Неожиданный трюк с таблеткой для посудомойки

По словам экспертов, таблетки для посудомоечных машин являются одним из самых простых и эффективных способов борьбы с нагаром. Они специально разработаны для расщепления пригоревших остатков пищи и жира.

Как это работает:

Наденьте резиновые перчатки. Возьмите порошкообразную таблетку для посудомойки. Смочите ее в теплой воде, чтобы активировать моющие компоненты. Аккуратно, без сильного давления, протирайте таблеткой загрязненные поверхности, особенно стекло дверцы. Абразивная текстура поможет удалить грязь, не царапая поверхность. Когда грязь начнет растворяться, протрите остатки чистой влажной тканью.

Работающая классика — паста из пищевой соды

Пищевая сода — это натуральное и безопасное средство, которое прекрасно растворяет жир и действует как мягкий абразив.

Как это работает:

Смешайте пищевую соду с небольшим количеством воды до образования густой пасты. Для усиления эффекта можно добавить каплю моющего средства.

Нанесите пасту на загрязненные участки духового шкафа.

Оставьте работать: для глубокой очистки — на ночь, для быстрой — хотя бы на 20 минут.

После этого просто протрите поверхность теплой мыльной водой.

Финальный штрих: уксус для идеального блеска

Чтобы придать стекло дверцы и внутренним поверхностям максимального блеска, после чистки содой можно использовать уксус. Распылите немного белого уксуса на остатки соды. Возникшая шипучая реакция поможет удалить последние частицы грязи, после чего останется лишь протереть все досуха.

Если после основной чистки остались очень стойкие пятна, эксперты советуют аккуратно соскоблить их пластиковым скребком. Важно: не используйте металлические мочалки или проволочные щетки — они могут навсегда повредить поверхность вашей духовки.

