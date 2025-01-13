Чистка рыбы без ножа: как сделать домашний инструмент, который в разы упрощает неприятную процедуру

Чистка свежей рыбы обычно не доставляет удовольствия. Это в основном связано со сложностью работы с некоторыми видами рыбы и значительными затратами времени на процесс. Некоторые снимают чешую с помощью вилки, другие используют обычный нож. Впрочем, существует удобный инструмент, который может существенно ускорить и упростить очищение рыбы.

Специалисты рассказали, как создать удобный инструмент для чистки рыбы своими руками. Всего за три минуты вы сможете справиться с этим процессом. Поэтому такой инструмент следует всегда держать на кухне под рукой. Особенно если вы и ваша семья любите блюда из рыбы.

Чтобы сделать этот простой инструмент, вам понадобятся три металлических крышки от бутылок и деревянный брусок. Крышки следует прибить к бруску гвоздями. Конструкцию можно изготовить как в вертикальном, так и в горизонтальном варианте в зависимости от потребностей.

Есть и другие способы, чтоб чистка рыбы без ножа прошла без стремительно и без заморочек. Так некоторые используют для этой цели столовую ложку. При этом нужно двигаться от хвоста к голове. Чешуя будет оставаться в ложке, а не будет разлетаться по всей кухне. Такой метод лучше всего подходит для чистки рыбы с крупной чешуей (карп или карась). А вот для щуки или окуня подойдет терка для картофеля.

Также, говорят эксперты, свежую рыбу можно облить крутым кипятком, а затем счистить чешую пальцами или мелкой теркой.

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