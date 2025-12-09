Чистота без химии: как сделать раствор с корицей, чтобы пол сиял и пахло уютом

Мытье полов / © Credits

Ароматную специю корицу большинство из нас ассоциирует с выпечкой, однако современные хозяйки стали использовать ее не только на кухне. Корица уже некоторое время завоевывает популярность вместо химических моющих средств.

Об этом пишет City Magazine.

Насыщенный запах корицы и ее антибактериальные свойства способны подавлять рост бактерий, поэтому эта ароматная специя подходит для легкой уборки и устранения неприятных запахов.

Специалисты особенно рекомендуют использовать корицу для помещений, где живут дети или домашние животные. Специя не оставляет резкого химического запаха и не раздражает дыхательные пути, обеспечивая чувство чистоты и уюта.

Как сделать эффективный раствор

Использовать корицу можно на ламинате, керамике или лакированном паркете. Однако, для светлых каменных поверхностей специя не подходит, потому что может оставить легкий коричневый оттенок.

Есть три основных варианта приготовления раствора:

Молотая корица: нужно только добавить небольшое количество специи в ведро с теплой водой. Палочка корицы: палочка сделает воду гораздо более ароматной. Эфирное масло корицы: несколько капель создадут интенсивный аромат и усилят очищающие свойства.

Водой с корицей нужно только раз помыть пол, без повторной очистки. Когда поверхность высохнет, в доме останется теплый аромат. Такой раствор идеально подойдет для еженедельной уборки.

Специалисты также рассказали интересный трюк для свежести комнаты, нуждающийся в пылесосе.

Для этого нужно в новый мешок положить щепотку молотой корицы. Когда начнете пылесосить, поток воздуха разнесет приятный аромат по всей комнате.

Чтобы поддерживать пол чистым, следует снимать обувь в помещении и мыть лапы домашних любимцев после прогулки. Также важно использовать коврики у входов и быстро решать проблемы с пятнами, поскольку если пятно будет долго оставаться на полу, то впоследствии отмыть его будет крайне трудно.

Напомним, эксперты по уборке поделились простым секретом, как надолго сохранить блеск кранов в ванной и на кухне. По их словам, для этого нужно натереть предварительно вымытый и высушенный кран обычной парафиновой свечой или воском, а затем отполировать мягкой тканью.

Такой способ создает на поверхности тонкую водоотталкивающую пленку, которая предотвращает образование известкового налета и пятен от воды, благодаря чему блеск может держаться до трех месяцев.