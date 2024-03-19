Чистота обеспечена надолго: помойте окна простым средством и забудете о них на год

Во время мытья окон на стекле часто появляются некрасивые разводы, которые сводят на нет всю работу. Этой проблемы можно избежать с помощью простого средства, которое есть в каждом доме.

Речь идет о йоде. Если добавить несколько капель этого средства в воду, которую вы используете во время мытья окон, то оно поможет намного быстрее справиться с разными загрязнениями. При этом на стекле не останется пятен или разводов.

Как приготовить раствор для мытья окон? Возьмите 1 л теплой воды и добавьте 5-10 капель йода. После того, как вы помыли стекло, его поверхность нужно дополнительно протереть этим раствором, а уже напоследок пройтись еще смятой бумагой. Поверхность остается идеально чистой и не будет загрязняться очень долго.

Чаще окна загрязняются после дождливой погоды. На стекле остаются разводы, которые пылятся и, когда выйдет солнце, становятся очень заметными. Это очень раздражает тех, кто привык тщательно убирать в доме.

Специалисты по уборке утверждают, что этого не произойдет, если после мытья зафиксировать результат. Сделать это можно не только с помощью йода. Вам может помочь и крахмал. В 1 л теплой воды разведите 1 ст. ложку картофельного крахмала, хорошо перемешайте, перелейте в пульверизатор. Перед нанесением на стекло, встряхните емкость, затем распылите раствор и дайте ему подсохнуть. Когда стекло станет сухим, протрите его сухим полотенцем или тканью из микрофибры, пока поверхность не начнет блестеть.

Интересно, что кое-кто предлагает заменить магазинное средство для мытья окон чаем. Мол, он хорошо отмывает пыль и грязь. Для уборки возьмите 1 стакан воды и заварите в нем четыре пакетика черного чая. Однако помните, что такое средство можно наносить только на стекло, ведь раму пластиковых окон оно может повредить. На раму, говорят профессионалы, лучше наносить раствор из 800 мл воды с 1 растворенной таблеткой для посудомоечной машины.

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