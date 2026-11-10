Чистые руки, а кожа чешется: ежедневная привычка может губительно влиять на ваши ладони

Мытье рук / © Pixabay

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Зуд ладоней и стоп без сыпи может возникать из-за сухости и раздражения кожи . Однако стойкие или повторные жалобы иногда связаны с работой печени, почек или нервов.

Об этом пишет венгерское издание EgészségKalauz..

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Одна из бытовых причин — частое мытье рук. Горячая вода, антисептики и мощные моющие средства могут нарушать защитный барьер кожи. На стопах раздражению «способствуют» материал обуви, пот и продолжительная влажность. Даже при экземах зуд иногда появляется раньше, чем заметные изменения.

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Внешне эти причины бывает сложно различить. Американская академия дерматологии объясняет, что очень сухая кожа может интенсивно чесаться, но такой же симптом бывает и за нарушение работы нервов. В этом случае оно может ощущаться только на определенном участке, который внешне остается неизменным.

Как зуд связан с внутренними болезнями

При болезни печени зуд может начинаться именно на ладонях и стопах, а затем распространяться на другие участки. В частности, он бывает холестазом — нарушение образования или оттока желчи. Тогда зуд нередко усиливается ночью, хотя ночное усиление бывает и по другим причинам, в частности, заболеваниям кожи.

При диабете к зуду могут приводить сухость кожи, инфекции и повреждения нервов. Жжение, покалывание и онемение, особенно в стопах, могут сопровождать нейропатию — поражение нервов.

Другая картина – при хронической болезни почек. По данным National Kidney Foundation, американской организации по вопросам здоровья почек, зуд чаще всего возникает на поздних стадиях, в частности у людей на диализе, хотя возможен и раньше. Он может охватывать многие участки без видимых изменений кожи. Изолированный зуд только ладоней и стоп для почечной болезни не характерен.

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Отдельного внимания требует беременность. Британская служба здоровья NHS описывает внутрипеченочный холестаз беременных зуд преимущественно без сыпи, нередко сильнее на ладонях и стопах и ночью.

Медицинская оценка нужна , если зуд сильный, мешает обычной жизни, повторяется или не проходит после ухода. Во время беременности с таким симптомом следует связаться с врачом, а при желтизне кожи или белков глаз, темной мочи или светлого кала получить медицинскую оценку как можно быстрее. Сам симптом, время его появления или симметричность не определяют диагноза. Врач осматривает кожу и при необходимости назначает анализы; у беременных могут проверять печеночные показатели и желчные кислоты.

Почему после душа кожа может чесаться сильнее

Для облегчения раздражения врачи советуют короткое мытье прохладной или теплой водой и увлажняющее средство без ароматизаторов. Помочь также может и прохладный компресс.

Бытовое раздражение может усугублять и сам способ мытья. Горячий продолжительный душ ослабляет защитный барьер, из-за чего кожа теряет влагу, а интенсивное трение полотенцем дополнительно ее раздражает. Такие привычки могут объяснять, почему после душа кожа сухая и чешется .

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