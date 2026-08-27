Чистые волосы быстро теряют свежесть: трихолог назвал неочевидную причину

Как часто нужно мыть расчёску — советы трихолога / © Freepik

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Только что вымытые волосы быстро становятся жирными, теряют объем или выглядят тусклыми? Причина может крыться не в шампуне или средствах по уходу, а в обычной расческе, которую давно не чистили.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

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Трихолог и амбассадор бренда KILLABRUSH Марк Блейк пояснил, что при ежедневном использовании на щетке остаются кожное сало, пот, отмершие клетки кожи, пыль и косметические средства. Со временем часть этих загрязнений может снова оказаться на чистых волосах и коже головы.

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Почему грязная щетка может испортить чистые волосы

Даже после тщательного мытья волос результат может быстро исчезнуть, если сразу воспользоваться давно не очищенной щеткой. На её щетинках скапливаются естественный жир с кожи головы, а также сухой шампунь, лак, масла, сыворотки и другие средства.

По словам Блейка, щетка фактически сохраняет остатки предыдущих укладок и при каждом расчесывании частично возвращает их на волосы. Из-за этого волосы могут быстрее выглядеть жирными и не свежими.

Особенно заметным этот эффект может быть на тонких волосах. Накопившиеся масла и косметические средства утяжеляют пряди, из-за чего они могут терять объём и блеск.

На щетке скапливаются микроорганизмы

На коже головы естественным образом обитают бактерии и дрожжи, часть которых при расчесывании попадает на щетку. По словам трихолога, в ходе исследований щеток также обнаруживались грибки, в частности представители рода Trichophyton, связанные с грибковыми инфекциями кожи.

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Сам факт наличия микроорганизмов не означает, что немытая щетка обязательно представляет опасность. Однако это ещё одна причина регулярно её чистить. Особое внимание стоит уделять щёткам, которые хранятся в тёплой и влажной ванной комнате.

Накопление кожного сала, пота, остатков косметики и микроорганизмов также может способствовать раздражению чувствительной кожи головы. Риск накопления загрязнений возрастает, если человек часто расчесывает волосы после тренировок.

Грязная щетка может сильнее выдергивать волосы

Недостаточно просто вытаскивать из щетки волоски, застрявшие между щетинками. Со временем их поверхность покрывается жиром, омертвевшими клетками кожи и остатками косметических средств.

По словам Блейка, из-за такого налета щетка может хуже скользить по прядям и сильнее их тянуть. Особенно осторожно нужно обращаться с мокрыми волосами: трихолог отмечает, что они способны растягиваться примерно на 30–50%, а чрезмерное натяжение может привести к ломкости.

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Как часто нужно мыть расчёску для волос

Блейк советует удалять волосы с щетки после каждого использования, а примерно раз в неделю проводить тщательную чистку.

Что касается обычной щетки, он рекомендует сначала удалить все волосы, а затем промыть её тёплой водой с небольшим количеством шампуня. Особенно тщательно следует очищать участки у основания щетинок, где чаще всего скапливается налёт.

Не стоит ждать, пока пройдет неделя, если на щетке уже заметны пыль, серый налет, остатки средств или другая грязь. Трихолог также советует не пользоваться одной щеткой вместе с другими людьми.

Напомним, что после революции в уходе за кожей корейская косметика переключилась на волосы. Эксперты уверены, что секрет крепких, блестящих волос начинается не с шампуня или маски, а со здоровой кожи головы.

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