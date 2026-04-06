Чистый четверг-2026: почему следует мыться до рассвета, а что категорически нельзя делать в этот день

Крест. / © pixabay.com

Реклама

Чистый четверг этого года приходится на 9 апреля. Это — один из ключевых дней Страстной недели. В христианстве он связан с Тайным ужином. Тогда Иисус Христос установил таинство причастия и омыл ноги своим ученикам. Именно поэтому этот день символизирует очищение — как физическое, и духовное.

Что и почему нельзя делать в Чистый четверг, читайте в материале ТСН.ua.

Традиционно в народе Чистый четверг — день очищения, порядка и подготовки к Пасхе: как в доме, так и в душе. С утра хозяйки пытаются убрать в доме, постирать вещи — и вообще очистить пространство. Считается, что все это следует сделать до Пасхи, чтобы встретить ее в чистоте и гармонии.

Реклама

Что следует сделать в Чистый Четверг

В Чистый четверг особое значение имеет обряд очищения водой — нужно обязательно искупаться — желательно еще до восхода солнца. По народным представлениям такая вода имеет целебную силу: смывает не только грязь, но и болезни, усталость и негатив, накопленный за год. Это своеобразный символ обновления перед Пасхой — когда человек очищается телом и душой.

Чистый четверг — один из лучших дней на Страстной неделе для выпечки паски. Считается, что выпечка, сделанная в этот день, будет особенно удачной: паски получаются рыхлыми, вкусными и долго не черствеют.

К этому процессу относятся с уважением — пекут в тишине, с хорошим настроением и чистыми мыслями, не ссорятся и не отвлекаются на негатив. По традиции, если паска удалась — это хороший знак для всей семьи на год вперед.

Что запрещено делать в Чистый Четверг

Чистый четверг — это не только о физической уборке, а прежде всего — духовной. Именно поэтому запреты прежде всего связаны с очищением всего духовного, от воздержания от отрицательных мыслей и обид.

Реклама

В Чистый четверг не стоит:

ссориться, ругаться или выяснять отношения;

отказывать в помощи другим или проявлять алчность;

оставлять грязь в доме или незавершенные дела;

вечером заниматься тяжелой работой, а посвятить отдыху и духовным размышлениям

