Чистый слив на кухне за одну минуту: лайфхаки против засоров и неприятного запаха

Как прочистить ливень

Реклама

Засоренная кухонная мойка и неприятный застойный запах из сливного отверстия относятся к ежедневным бытовым неприятностям, которые способны испортить настроение на целый день. Основная причина этой проблемы — постоянное накопление остатков пищи, мелких волокон, жирового налета и слизи на внутренних стенках сифона.

Когда под рукой нет специального измельчителя отходов или агрессивной магазинной химии, на помощь приходит систематический уход и простые народные методы, позволяющие постоянно поддерживать систему в идеальном состоянии без лишних затрат.

Реклама

Первый шаг: вытаскиваем накопленный мусор из сливной сетки

Чаще всего первичная пробка начинает формироваться непосредственно под металлической или пластиковой решеткой слива, где легко застревают мелкие дольки пищи и мусор. Достать это загрязнение пальцами или обычной кухонной губкой невозможно, а попытки протолкнуть его дальше лишь усугубляют ситуацию, способствуя образованию глубокого засорения.

Реклама

Прекрасным инструментом для регулярной поддержания чистоты сливной сетки является тонкая спиральная щеточка для бровей или тщательно вымытая щеточка от старой туши для ресниц. Благодаря своим густым и жестким щетинкам, расположенным по кругу, она работает по принципу миниатюрного сантехнического ершика.

Для проведения процедуры щеточку продвигают через отверстие сливной решетки на несколько сантиметров вглубь и совершают несколько вращательных движений вокруг своей оси. Густые щетинки легко подхватывают, наматывают на себя волокна, волосы и скользкие накопления, позволяя аккуратно вытянуть их наружу. После этого инструмент достаточно вытереть бумажной салфеткой и при необходимости повторить действие в соседних отверстиях. Такая регулярная точечная очистка предотвращает опускание мусора дальше по трубе и не дает формироваться большим пробкам.

Регулярная нейтрализация запаха и жирового налета: три простых ингредиента

Для расщепления жирового налета, который оседает глубже внутри сифона и становится источником бактерий и неприятного запаха, используется эффективная комбинация из трех базовых кухонных ингредиентов.

Сначала непосредственно в сливное отверстие поочередно засыпают 1 столовую ложку поваренной соли и 1 столовую ложку пищевой соды. Сразу после этого туда выливают полстакана девятипроцентного столового уксуса. В результате соединения соды и уксуса начинается бурная пенообразующая реакция с характерным шипением. Мощная пена активирует разложение органических остатков, размягчает устаревший жир и смывает накопленный налет со стенок.

Реклама

Смесь оставляют в проливном сливе на несколько минут, чтобы реакция завершилась полностью, после чего систему обильно промывают горячей водой из-под крана, которая окончательно смывает все остатки загрязнений.

Для постоянной поддержки кухонной мойки в рабочем и гигиеническом состоянии подобную профилактическую обработку рекомендуется проводить регулярно — примерно 1 раз в месяц, не дожидаясь появления критических засоров или стойкого запаха.

Для промывания слива следует использовать именно горячую проточную воду из-под крана, а не кипяток из чайника, поскольку чрезмерно высокие температуры могут привести к деформации тонкостенных пластиковых или гофрированных труб.

Поскольку при взаимодействии соды и уксуса активно выделяется углекислый газ, на время процедуры следует обеспечить проветривание помещения или включить кухонную вытяжку.

Реклама

Систематическое сочетание механического извлечения мусора и ежемесячного содово-уксусного промывания позволяет полностью контролировать состояние кухонной мойки и надолго забыть о засорении и неприятном запахе.

Новости партнеров