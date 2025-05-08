Что бросать в лунку во время посадки картофеля для большего урожая: при чем здесь фасоль

Что бросать в лунку во время посадки картофеля

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Каждый огородник стремится собрать как можно больше вкусного картофеля со своего участка. Обычно для этого нужно тщательно ухаживать за растениями, вовремя поливать, подкармливать и бороться с вредителями.

Что бросать в лунку при посадке картофеля

Секрет кроется в правильном соседстве на грядке. Вместо того чтобы сосредотачиваться только на картофеле, попробуйте при посадке в каждую лунку добавить несколько фасолин (достаточно 2-3 штуки).

Почему именно фасоль

Качественная подкормка

Как оказалось, такой простой приём может существенно увеличить количество картофелин под каждым кустом. Почему это работает? Дело в том, что на корнях фасоли и других бобовых культур (можно добавлять горох) живут особые микроорганизмы — клубеньковые бактерии. Эти полезные бактерии обладают уникальной способностью превращать атмосферный азот в форму, которая легко усваивается растениями, в том числе картофелем.

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Таким образом, картофель, растущий рядом с фасолью, получает постоянную естественную подкормку азотом в течение всего вегетационного периода. Это означает, что вам, вероятно, даже не понадобится использовать дополнительные азотные удобрения, что значительно упростит уход за картофелем.

Защита от вредителей

Кроме того, соседство с фасолью может иметь еще одно полезное преимущество — защиту картофеля от некоторых вредителей. А вдобавок к богатому урожаю картофеля, вы получите еще и свежую фасоль

Итак, если вы мечтаете о большом урожае картофеля без лишних хлопот, попробуйте этот простой и эффективный метод посадки с фасолью.