Что будет, если есть сырой лук каждый день: неожиданный эффект для организма

Лук- это, бесспорно, один из тех овощей, без которых трудно представить себе кулинарию. Но если поджаренный он является дополнением ко многим блюдам, то в сыром виде его уже не так любят, хотя именно так он самый полезный.

В луке много антиоксидантов

Флавоноиды, а особенно кверцетин, обладают сильным антиоксидантным действием, и лук является одним из их хороших источников. Именно им приписывают часть свойств, благодаря которым лук получил репутацию домашнего средства при временном ослаблении организма (хотя, конечно, он не заменяет лекарств или лечения).

Больше всего антиоксидантов содержится в слоях, находящихся непосредственно под внешней кожурой лука, поэтому ее стоит чистить тонко, чтобы не лишиться самого ценного.

Поддержка для сердца

Однако сырой лук — это не только вспомогательное средство при легких инфекциях, но и компонент рациона, который может способствовать поддержанию нормального уровня холестерина. Наблюдательные исследования показывают, что рацион, богатый овощами, в частности лук, связан с лучшим липидным профилем, что означает лучшие показатели общего холестерина и ЛПНП, а следовательно, может способствовать здоровью сердца и сосудов.

Противовоспалительное действие лука

Что очень важно, влияние сырого лука на некоторые аспекты нашего здоровья все еще исследуется. Так, например, в случае воспалительных процессов. Предварительные анализы (преимущественно доклинические) свидетельствуют, что соединения, присутствующие в луке, могут помогать организму ограничивать хронические воспалительные процессы.

Предварительные и обсервационные исследования также анализируют возможное влияние компонентов лука на сахарный диабет, функционирование сердечно-сосудистой системы и процессы, связанные с развитием некоторых хронических заболеваний, в частности рака. Однако нельзя считать их окончательными. Исследования продолжаются, и их результатов еще придется подождать.

Что произойдет, если каждый день есть сырой лук

Прежде всего, вы увеличите количество сырых овощей в своем рационе, которые чрезвычайно важны для нормального функционирования организма. Вместе с ней организм будет обеспечен клетчаткой, которая способствует работе кишечника, а также природными растительными соединениями, такими как флавоноиды и сернистые соединения.

Если вы не страдаете чувствительным желудком, синдромом раздраженного кишечника (СРК) или рефлюксом, то смело можете включить ее в свой ежедневный рацион, хотя бы в небольших количествах.

