Что будет, если мясо положить в горячую воду: многих хозяек удивит такой результат

Без мяса, которое является основой многих украинских блюд, трудно представить обеденный стол. Бульон, борщ, суп, картофель и еще много всякой вкусности хозяйки готовят с мясом. У каждого, кто готовит блюда с этим продуктом, наверняка есть свои секретные рецепты. Но иногда возникает вопрос: в какую воду лучше положить мясо для приготовления – в холодную или кипяток. На самом деле от того, в какой воде будет вариться мясо, будет зависеть вкус приготовленного блюда. Рассказываем, можно ли положить мясо в кипяток и что будет, когда варить его в холодной воде.

Зачем мясо заливать горячей водой

Если вы планируете приготовить вкусный бульон, мясо нужно положить в горячую воду. Зачем так поступать? Дело в том, что горячая вода не даст мясу выделить содержащийся в нем сок. После того как оно сварится, будет сочным и нежным. Мясо, приготовленное таким образом, станет отличной составляющей для салатов, бутербродов, запеканок и т.п.

Чтобы сварить мясо в горячей воде, следует соблюдать несколько правил. Для варки продукта необходимо небольшое количество воды, чтобы она покрывала его на 2 см выше. После приготовления мяса бульон не следует использовать для последующего приготовления супа или борща.

Отметим, что мясо можно приготовить на пару, так оно сохранит свой сок и вкус. Для приготовления на пару его предварительно можно замариновать в любых специях и соусах, тогда это блюдо станет одним из ваших любимых.

Когда нужно класть мясо в холодную воду

Для приготовления супа, борща и студня мясо нужно обязательно класть в холодную воду. Ведь в этих блюдах бульон является основой для приготовления, поэтому он должен быть насыщенным. В холодной воде мясо при нагреве постепенно начнет выделять свой сок, отдавая его воде. Именно поэтому бульон становится наваристым и ароматным. А для того чтобы борщ или суп имел характерный наваристый вкус мяса, продукт следует класть в холодную воду. Когда вода закипит, нужно убавить огонь и варить до готовности.

Следует запомнить: чтобы бульон получился с насыщенным густым вкусом, мясо не нужно отделять от кости. А когда вы вбросите чистую луковицу с шелухой в кастрюлю, то бульон приобретет золотистый цвет. Чистить лук не нужно, поскольку именно его шелуха закрасит блюдо в золотистый цвет. После того как сварится бульон, можно вытаскивать мясо и отделять его от кости. Луковицу следует вынуть и выбросить. Такое насыщенное блюдо понравится всей семье.

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