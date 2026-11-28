Магазин одежды / © pixabay.com

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Многие надевают только что купленную футболку, брюки или свитер сразу после покупки, считая новую вещь чистой. Однако эксперты предостерегают: новый облик еще не означает отсутствие остатков производственной химии или следов других покупателей.

Об этом сообщает медицинское издание Egészség Kalauz со ссылкой на комментарии специалистов.

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Что может быть на новой одежде

При изготовлении, транспортировке и продаже ткани проходят немало этапов. Производители часто обрабатывают вещи веществами, которые сохраняют форму, цвет, предотвращают сминание или образование плесени.

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Химия и красители. Дерматология Кливлендской клиники доктор Шилпи Хетарпал отмечает, что остатки обработки и красителей могут оставаться на ткани и раздражать чувствительную кожу. Профессор Гленн Моррисон добавляет, что часть красителей слабо держится на волокнах и может переходить на кожу при контакте.

Следы других людей. В магазинах вещи часто меряют другие покупатели — на них могут оставаться пот, духи, косметика или микроорганизмы. В то же время специалисты отмечают: сама по себе примерка не обязательно ведет к инфекции, а риск подхватить, например, чесотку через одежду обычно невысок, поскольку она передается преимущественно при длительном прямом контакте кожи с кожей.

Онлайн-покупки. Закрытая упаковка не гарантирует «стерильности» в отношении производственных примесей, отмечает профессор текстильных наук Карен К. Леонас, поэтому первая стирка актуальна и для вещей из маркетплейсов.

Почему возникает зуд и сыпь

Реакция может проявиться как раздражение (когда ткань, трение, пот или швы травмируют кожу — особенно в обжатой или спортивной одежде), так и как аллергический контактный дерматит. По данным дерматологического портала DermNet, аллергию у чувствительных людей способны провоцировать, в частности дисперсные красители (например, Disperse Blue 106 и 124), которые активнее переходят на кожу во время потоотделения. При этом темные или яркие вещи не опасны сами по себе — все зависит от конкретного красителя, его фиксации и индивидуальной чувствительности.

Как правильно подготовить новую вещь к ношению

Прежде всего следует проверить ярлык и соблюдать указанную температуру, режим и тип ухода (ручная стирка или химчистка для деликатных тканей, шерсти или шелка; проветривание убирает только часть запахов, но не заменяет очистку).

Особенно важно постирать перед первым использованием вещи, контактирующие с кожей теснее всего: нижнее белье, футболки, обжатую одежду, спортивную форму, полотенца и постель .

Для чувствительной кожи советуют выбирать мягкие средства без ароматизаторов и деликатный режим.

Если же после первой стирки зуд, покраснение или сыпь возвращаются, лучше не носить и обратиться к дерматологу — при необходимости врач может назначить патч-тест (аппликационную пробу), чтобы точно определить аллерген.

Раньше мы писали о том, как на Черную пятницу продавцы рисуют фейковые цены и обманывают людей.

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