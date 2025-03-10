Что будет, если не чистить фильтр стиральной машины: как часто это нужно делать

Любая бытовая техника, в том числе стиральная машина, требует регулярного ухода и технического обслуживания. Одной из важных процедур является очищение фильтра, которое следует проводить периодически.

Об этом рассказали в блоге Martha Stewart.

Для чего стиральной машине фильтр

Помните ли вы, когда последний раз очищали фильтр в своей стиральной машине? Если ваш ответ колеблется между "ни разу" и "а в нем вообще есть фильтр?", вы не одни. Многие пользователи регулярно моют барабан, но о фильтре сливной помпы обычно забывают. Тем не менее, именно эта деталь помогает избежать неприятных запахов и гарантирует стабильную и эффективную работу прибора.

По словам Линдси Джонс, этот компонент стиральной машины имеет техническое название – фильтр сливной помпы. Он является частью дренажной системы и выполняет важную функцию: задерживает вымываемый мусор из одежды, не давая ему засорять сливной шланг. Чтобы машина исправно сливала воду после каждой стирки, фильтр следует периодически очищать.

Следует помнить, что частота очистки фильтра зависит от конкретной модели стиральной машины. В современных устройствах эта функция может быть автоматизирована, поэтому перед использованием следует ознакомиться с инструкцией, чтобы узнать, нужен ли ручной уход.

Как часто нужно очищать фильтр стиральной машины

Если в стиральной машине есть фильтр, который следует чистить вручную, рекомендуется делать это примерно раз в месяц. Хотя точный интервал может зависеть от производителя, обычно достаточно очищать фильтр каждые 4–5 недель.

Что понадобится для чистки:

небольшая миска или контейнер;

отвертка (если необходима для доступа к фильтру);

перчатки;

мягкие салфетки или очищающее средство;

полотенце или тряпка для сбора воды.

Пошаговая инструкция

Сначала нужно обесточить машину – выключить ее и вытащить шнур из розетки.

Используя инструкцию, найти расположение фильтра:

В стиральных машинах с вертикальной загрузкой фильтр обычно расположен внутри центральной мешалки или вдоль верхнего края барабана. В моделях с передней загрузкой его чаще всего можно найти внизу передней панели, скрытым за небольшой крышкой или панелью.

Перед очисткой фильтра нужно слить остаточную воду. Некоторые модели оснащены специальным сливным шлангом, но если его нет, подставьте под проем неглубокий таз. Чтобы избежать протеканий на пол, держите изготовку полотенце или тряпку.

Следующий шаг – снятие фильтра. Если он закрыт крышкой или панелью, осторожно открутите ее с помощью отвертки. Затем аккуратно извлеките фильтр из сливной помпы, используя перчатки, чтобы убрать накопленный мусор.

Затем нужно тщательно промыть фильтр под теплой проточной водой, слегка потерев его мягкой тканью или щеткой. Важно устранить весь налет и загрязнение, ведь это оказывает непосредственное влияние на эффективность стирки и исправность техники.

Кроме самого фильтра, следует очистить и его посадочное место во избежание засоров в будущем. Перед установкой детали убедитесь, что убрали все загрязнения, до которых могли добраться.

Последний шаг – вернуть фильтр на место, крепко зафиксировав его.

Специалисты отмечают, что чистый фильтр сливного насоса не только продлевает срок службы стиральной машины, но и помогает сохранить свежее белье после каждой стирки.

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