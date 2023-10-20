Что будет, если оставить зарядку от телефона в розетке: три основных мифа, в которые мы верим

Наша жизнь трудно представить без телефона, а он, в свою очередь, не может функционировать без периодической зарядки. Зачастую пользователи просто оставляют зарядку в розетке без телефона. И вокруг этого появилось немало мифов. Разбираемся, что по этому правда.

По этому поводу существует множество мнений, но правильный ответ, по мнению специалистов таков, что чаще всего вы можете оставлять зарядное устройство в розетке без телефона и пользоваться им время от времени. На сегодняшний день существует три основных мифа, связанных с этим вопросом.

Миф 1: повышение потребления электроэнергии

Конечно, ошибочно считать, что зарядное устройство, подключенное к розетке без телефона, вовсе не потребляет электроэнергию. Однако это минимальное потребление, то есть через месяц придется оплатить копейки. К примеру, если вы не будете выключать зарядку из розетки в течение всего года, то "наматает" около 1/3 киловатт. Потому сильно волноваться не стоит.

Миф 2: из-за постоянной работы зарядное устройство служит меньше

Это один из самых популярных мифов, "гуляющих" по Сети. Если зарядка будет постоянно включена в розетку, то срок ее службы значительно сократится. Хотя доля правды в этом же есть, ведь средний срок службы обычного такого устройства составляет 50 тыс. часов (2 тыс. суток или около 6 лет). Но это значит, если вы будете постоянно выключать зарядку из розетки, то сможете продлить срок службы на год-два. Но есть ли в этом смысл? Ведь за этот период работы зарядное устройство уже будет расшатано и потеряет свой вид.

Миф 3: пожароопасность

Можно ли всегда держать зарядное устройство в розетке / Фото: Pexels

Существует множество мнений. Одни считают, что зарядное устройство может вспыхнуть или даже взорваться. Но такое может произойти только в том случае, если розетка неисправна или стара или произошел резкий скачок напряжения. Также в розетке надолго не стоит оставлять зарядки неизвестных изготовителей, которые могут использовать некачественные материалы.

Но если у вас оригинальное зарядное устройство или современная розетка со встроенными USB-портами, то бояться нечего. Последняя, кстати, не что иное, как современная зарядка, вмонтирована в стену.

Почему нельзя держать зарядку в розетке: важная причина

Если в вашем доме есть маленькие дети или домашние животные, лучше выключать зарядное устройство из розетки и прятать его подальше. Даже когда зарядка работает в пассивном режиме, т.е. подключена к розетке без телефона, она представляет угрозу для ребенка. К примеру, малыш, кот или собака могут запросто перекусить шнур и не спасет даже очень хорошая изоляция. Также дети часто запихивают в разъем различные металлические предметы. На выходе сила тока составляет около 2А, а напряжение 5 Вольт.

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