Что будет, если пить молоко каждый день: польза, вред, непереносимость лактозы

Молоко – один из предметов современных дебатов в области диетологии. Вредно или полезно?

"Оно полезно для тела" — этот культовый слоган по рекламе молока суммирует его многочисленные преимущества для здоровья, которые варьируются от здоровья костей до улучшения настроения. Диетологи утверждают, что стакан молока — традиционного молочного продукта — ежедневно полезен для большинства людей.

Об этом пишет Parade.

"Молоко очень богато питательными веществами, и его можно употреблять ежедневно", — объясняет Рахаф Аль Бочи, представитель Академии питания и диетологии. По ее словам, молоко содержит кальций, калий, магний, витамин D, белок и многие другие питательные вещества. Если у вас нет непереносимости лактозы, аллергии на молоко или вы не соблюдаете веганскую диету, нет никаких причин избегать потребления молока ежедневно.

Олнак всегда лучше проконсультироваться с врачом-диетологом о том, сколько молока вы должны пить в день и какой тип молока лучше подходит для вас и ваших потребностей, говорит Аль Бочи. Вот что вы должны знать о пользе молока для здоровья.

Факты о питательных свойствах молока

Калории: 122

Белок: 8,2 г

Общий жир: 4,7 г

Насыщенные жиры: 2,7 г

Углеводы 12 г

Сахар: 12 г (весь из лактозы или натурального молочного сахара)

Чашка молока также содержит более 300 мг кальция – рекомендуется получать от 1000 до 1200 мг в день.

Какое молоко самое полезное для здоровья?

Тип молока, который вы выбираете – обезжиренное, цельное или 2% – это ваш личный выбор, основанный на ваших диетических потребностях и вкусовых предпочтениях, говорит Кристин Киркпатрик, доктор медицинских наук, диетология.

Например, цельное молоко содержит больше жира, поэтому его лучше избегать, если вы соблюдаете диету с низким содержанием жира, объясняет она: "Как и в случае с любой едой, не существует универсального варианта".

Выбирая молоко, Кристен Карли, доктор медицинских наук, диетология, советует читать этикетку и особенно проверять содержание жиров, белков и сахара. Купите продукт, который отвечает вашим потребностям с точки зрения здоровья.

Польза молока для здоровья

Молоко имеет множество преимуществ для здоровья.

Оно полезно для ваших костей

Молоко, как известно, способствует здоровью костей. Оно содержит кальций, витамин D, фосфор и белок – все питательные вещества, поддерживающие здоровье костей, согласно данным Гарвардской школы общественного здоровья им. Т.Х. Чана. Витамин D помогает организму усваивать кальций и фосфор, а исследования показывают, что он может снизить воспаление в организме.

Помогает контролировать вес

Молоко полезно для похудения и контроля веса, говорит Киркпатрик. Он содержит много белка, который, по словам Аль Бочи, поддерживает чувство сытости, а содержание углеводов дает энергию в течение дня.

Исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что участники, включавшие молочные продукты в диету с ограниченным количеством калорий, теряли больше веса и жира без потери сухой мышечной массы по сравнению с сидящими на контролируемой диете. Однако обзор исследований о пользе молока показал, что оно не приводило к значительной потере веса, но и не приводило к его увеличению.

Может улучшить здоровье сердца

Исследования полезности молока для здоровья сердца противоречивы, некоторые из них предполагают, что уровень калия в молоке может снизить риск инсульта, сердечных заболеваний и высокого кровяного давления. Остальные исследования связывают молоко с повышенным риском инсульта, поскольку оно содержит насыщенные жиры. Еще одно исследование выявило нейтральную связь между молочными продуктами и здоровьем сердечно-сосудистой системы.

Может снизить риск развития деменции.

Существует также связь между потреблением молока и риском снижения когнитивных функций. Исследование 2021 показало, что ежедневное потребление молока может снизить риск развития болезни Альцгеймера.

Поддерживает иммунитет

Поскольку молоко является хорошим источником основных питательных веществ, таких как кальций, витамин D, витамин А, рибофлавин, калий, витамин В12 и т.д., Карли говорит, что оно может поддержать вашу иммунную систему и общее самочувствие.

Поднимает настроение

Молоко содержит аминокислоту триптофан, которая может помочь вам испытать чувство покоя, говорит Аль Бочи. Исследования показывают, что сбалансированная диета, включающая молоко и другие молочные продукты, связана с лучшим качеством сна. Полноценный ночной сон связан с улучшением настроения и может улучшить общее состояние психического здоровья. Витамин D может также улучшить симптомы депрессии и тревоги.

Есть ли какие-то недостатки в ежедневном употреблении молока?

Если у вас нет непереносимости лактозы или аллергии на молоко, большинство людей могут наслаждаться молоком каждый день, говорит Карли. Если у вас есть одно из этих состояний, потребление молочных продуктов может спровоцировать воспаление, расстройства желудочно-кишечного тракта и изменения иммунной функции, добавляет Киркпатрик.

Впрочем, некоторые люди могут решить снизить потребление молочных продуктов по экологическим соображениям. По данным Гарвардского университета, молочное производство использует землю, воду и другие природные ресурсы, а скот, производящий молочные продукты, производит парниковые газы.

Стоит отметить, что часть негативной реакции на молоко в последние годы была связана с верой в то, что оно может вызвать рак. Однако доказательства связи между потреблением молочных продуктов и раком крайне ограничены, поэтому большинство экспертов не рекомендуют принимать решение об употреблении молока, делая упор на это.

Раньше мы писали, что такое непереносимость лактозы.

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