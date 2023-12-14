Что будет, если поджарить хозяйственное мыло на сковороде: полезный лайфхак

Хозяйственное мыло – дешевое средство, решающее множество бытовых проблем, если знать как его использовать. Многие хозяйки используют хозяйственное мыло не только для стирки вещей, а и для чистки разнообразных поверхностей и даже мебели.

Мало кто знает, что хозяйственное мыло является отличным средством для борьбы с грязью и нагаром на посуде. Оно может помочь отчистить сковороду от устаревшей грязью. А для этого хозяйственное мыло нужно "зажарить" на сковороде, рассказываем как.

Как почистить сковороду изнутри

Как жарка хозяйственного мыла поможет сковороде? С помощью этого натурального средства можно удалить даже толстый слой нагара и жира.

Чтобы почистить сковороду изнутри:

Берем кусок хозяйственного мыла и натираем его на мелкой терке.

Мыльную стружку равномерно насыпаем на сковороду и добавляем немного воды. Воды нужно немного, чтобы она едва покрывала мыло.

Включаем огонь и ждем, когда мыло растворится и превратится в однородную массу. На это нужно будет примерно 10 минут. Выключаем огонь.

Когда моечная жидкость остынет, оттираем нагар и грязь на сковороде.

Как почистить сковороду извне

Хозяйственное мыло поможет почистить сковороду и снаружи.

С помощью хозяйственного мыла почистить сковороду от нагара можно не только изнутри, но и снаружи. Но, конечно, не с помощью жарки или кипячения.

Чтобы почистить сковороду снаружи, нужно так же натереть хозяйственное мыло и растворить его в теплой воде. Должен быть раствор, напоминающий густую кашу.

После этого взять несколько столовых ложек соды и потушить ее уксусом. Добавить эту смесь в раствор хозяйственное мыло и тщательно перемешать.

Переворачиваем сковороду и наносим получившуюся смесь на грязную поверхность. Оставляем сковороду на 15-20 минут.

Затем берем щетку и начинаем отчищать грязь. Если с первого раза не получилось убрать всю грязь, то можна повторить эту процедуру снова.

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