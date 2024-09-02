Что будет, если поставить телефон в режим полета: почему эта функция важнее, чем мы все думаем

Когда вы включаете режим полета, то отключаются абсолютно все беспроводные соединения – мобильная связь, GPS, Bluetooth, Wi-Fi. Делать так нужно обычно в самолете, чтобы не препятствовать работе его систем. Хотя поначалу его создавали специально для авиаперелетов, этот режим нашел свое применение и в нашей повседневной жизни.

Что дает режим полета в телефоне

Прежде всего, когда вы включаете этот режим, экономите заряд батареи. Из-за отключения всех сетевых функций, энергопотребление падает до минимума. Это особенно полезно, когда вам нужно, чтобы телефон не разрядился, а зарядного устройства рядом нет.

Включение и выключение режима полета телефона позволяет быстро восстановить связь. Вы можете попытаться не перезагружать устройство, а сначала активировать этот режим. После этого доступ к сети может снова появиться.

Еще одно очевидное преимущество этого режима заключается в том, что оно ускоряет процесс зарядки телефона. При выключении всех беспроводных сигналов устройство заряжается в разы быстрее.

Режим полета дополнительно защищает телефон от некоторых внешних раздражителей. К примеру, когда вы находитесь на важных переговорах или хотите отдохнуть от постоянного потока информации.

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