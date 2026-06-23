Что будет, если в самолет ударит молния: ответ пилота удивил

Попадание молнии в самолет

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Удар молнии по самолету может показаться одним из самых опасных сценариев во время полета. Однако в авиации такие случаи не считаются редкостью, а современные воздушные суда спроектированы так, чтобы безопасно выдерживать подобные явления.

Об этом сообщило издание Travel+Leisure.

Об этом рассказал путешественник, который во второй раз в жизни пережил удар молнии. Первый случай произошёл на земле во Флориде, когда молния ударила в пальму рядом с ним. Второй — уже на борту коммерческого рейса United Express, следовавшего из Лексингтона в Чикаго.

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По его словам, самолет попал в штормовую погоду во время полета. Из-за неблагоприятных условий экипаж некоторое время кружил в воздухе, прежде чем получил разрешение на посадку. Когда самолёт начал окончательное снижение, пассажиры увидели мощную вспышку света за иллюминаторами.

После удара молнии в салоне стало заметно кратковременное мерцание табло с надписью о необходимости пристегнуть ремни безопасности. Также раздался едва слышный звук, который исчез через несколько секунд. При этом никаких серьезных последствий для самолета или пассажиров не было.

Пассажиры начали обсуждать, действительно ли молния ударила в самолет. Впоследствии это подтвердил один из бортпроводников. По данным Национальной метеорологической службы США, подобные случаи происходят с самолетами один-два раза в год.

Бывший пилот United Airlines пояснил, что удары молнии по самолетам — довольно распространенное явление. По его словам, конструкция современных самолетов позволяет безопасно отводить электрический заряд по внешней части корпуса.

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«К счастью, самолет изготовлен из алюминия, который полностью отводит электрический заряд по периметру внешней части самолета, создавая так называемую клетку Фарадея. Как и в автомобиле, ток не проникает внутрь, создавая защитный экран. Технически это одно из самых безопасных мест, где вы можете находиться», — отметил пилот.

В то же время после каждого такого инцидента вступает в силу стандартный протокол безопасности. После приземления авиакомпания сообщает о попадании молнии и организует подробный технический осмотр самолета.

По словам пилота, такие проверки могут привести к задержкам последующих рейсов и дополнительным расходам для перевозчика. Однако он отметил, что за всю свою практику не сталкивался со случаями, когда после удара молнии самолет приходилось надолго выводить из эксплуатации из-за серьезных повреждений.

Напомним, недавно пассажирский самолет авиакомпании SriLankan Airlines вернулся в аэропорт вылета после того, как во время полёта в него ударила молния. В результате инцидента самолёт лишился части левого двигателя, однако посадка прошла успешно

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