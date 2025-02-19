Что будет, если вы введете PIN-код банковской карты в обратном порядке: действительно ли приедет полиция

В Сети распространяется информация, что если в банкомате ввести ПИН-код карты в обратном порядке, это якобы может известить полицию или даже помочь получить деньги во время ограбления.
Об этом пишут в Новини. Live.
Сработает ли ввод ПИН-кода наоборот
Идея, что введение PIN-кода банковской карты в обратном порядке может помочь спастись от грабителей, кажется привлекательной, особенно учитывая рост количества нападений у банкоматов. К примеру, в Днепре 78-летнюю женщину недавно ограбили на 1 000 гривен возле банкомата. К счастью, находившиеся неподалеку полицейские смогли оперативно задержать злоумышленницу.
Однако финансовый эксперт Кирилл Лавринович опровергает этот миф. Он объясняет, что у банкоматов нет функции распознавания ПИН-кода в обратном порядке. Если попытаться ввести его неправильно, терминал просто не подтвердит транзакцию. Более того, после трех неудачных попыток карта может быть заблокирована.
Как действовать в случае ограбления
Специалист по финансовой безопасности Кирилл Лавринович отмечает, что если вас заставляют снять деньги с банкомата под угрозой насилия, не стоит рисковать, пытаясь ввести PIN-код в обратном порядке. Разумнее всего в этой ситуации — выполнить требование преступника во избежание опасности для жизни и здоровья.
Чтобы уменьшить риски при пользовании банкоматом, соблюдайте следующие правила безопасности:
- Прикрывайте клавиатуру рукой, вводя ПИН-код.
- Регулярно проверяйте счета и немедленно сообщайте банку о подозрительных операциях.
- Не разглашайте конфиденциальную информацию (ПИН-код, пароли, данные карты) по телефону, через SMS или email.
- Проверяйте подозрительные звонки и сообщения только через официальные каналы банка.
Кроме того, эксперты по кибербезопасности советуют не печатать квитанции, если в этом нет необходимости. Это снизит риск, что ваши финансовые данные попадут к мошенникам.
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