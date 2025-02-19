Что будет, если вы введете PIN-код банковской карты в обратном порядке: действительно ли приедет полиция

В Сети распространяется информация, что если в банкомате ввести ПИН-код карты в обратном порядке, это якобы может известить полицию или даже помочь получить деньги во время ограбления.

Об этом пишут в Новини. Live.

Сработает ли ввод ПИН-кода наоборот

Идея, что введение PIN-кода банковской карты в обратном порядке может помочь спастись от грабителей, кажется привлекательной, особенно учитывая рост количества нападений у банкоматов. К примеру, в Днепре 78-летнюю женщину недавно ограбили на 1 000 гривен возле банкомата. К счастью, находившиеся неподалеку полицейские смогли оперативно задержать злоумышленницу.

Однако финансовый эксперт Кирилл Лавринович опровергает этот миф. Он объясняет, что у банкоматов нет функции распознавания ПИН-кода в обратном порядке. Если попытаться ввести его неправильно, терминал просто не подтвердит транзакцию. Более того, после трех неудачных попыток карта может быть заблокирована.

Как действовать в случае ограбления

Специалист по финансовой безопасности Кирилл Лавринович отмечает, что если вас заставляют снять деньги с банкомата под угрозой насилия, не стоит рисковать, пытаясь ввести PIN-код в обратном порядке. Разумнее всего в этой ситуации — выполнить требование преступника во избежание опасности для жизни и здоровья.

Чтобы уменьшить риски при пользовании банкоматом, соблюдайте следующие правила безопасности:

Прикрывайте клавиатуру рукой, вводя ПИН-код. Регулярно проверяйте счета и немедленно сообщайте банку о подозрительных операциях. Не разглашайте конфиденциальную информацию (ПИН-код, пароли, данные карты) по телефону, через SMS или email. Проверяйте подозрительные звонки и сообщения только через официальные каналы банка.

Кроме того, эксперты по кибербезопасности советуют не печатать квитанции, если в этом нет необходимости. Это снизит риск, что ваши финансовые данные попадут к мошенникам.

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