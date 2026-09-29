Что будет с одеялом, если не стирать его годами: нужно ли это делать перед зимой

Нужно стирать одеяло перед зимой / © pexels.com

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Отсутствие видимых загрязнений еще не означает, что одеяло действительно чистое. При использовании на ткани и наполнители постепенно накапливаются пыль, частицы кожи, пот и другие загрязнения. Именно поэтому одеяло следует периодически очищать, даже если вы всегда пользуетесь пододеяльником.

Нужно стирать одеяло перед зимой

Если теплое одеяло несколько месяцев хранилось в шкафу, перед началом сезона прежде всего следует оценить его состояние. Обратите внимание на запах, пятна и следы влаги.

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Одеяло желательно постирать или отдать в профессиональную чистку, если:

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она имеет затхлый или другой неприятный запах;

на ткани появились пятна;

одеяло давно не стирали;

она хранилась без защитного чехла;

при хранении в помещении была повышена влажность;

одеялом пользовались во время болезни.

Если же одеяло постирали перед хранением, оно лежало полностью сухим в чистом месте и не имеет постороннего запаха, повторная стирка перед зимой может быть лишней. В таком случае ее можно проветрить и проверить рекомендации производителя на этикетке.

Как часто нужно стирать одеяло

Универсального правила для всех одеял нет. Частота стирки зависит от материала, способа использования и того, есть пододеяльник.

Как ориентир, одеяло, которым пользуются регулярно, можно очищать примерно раз в 6–12 месяцев. Если человек сильно потеет во сне, спит вместе с домашними животными или одеяло используется без пододеяльника, делать это может понадобиться чаще.

В то же время не все одеяла можно стирать в обычной стиральной машине. Поэтому главное правило — перед стиркой обязательно прочесть информацию на ярлыке.

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Что будет, если годами не стирать одеяло

Даже пододеяльник не может полностью защитить наполнитель от загрязнения. Если не стирать одеяло несколько лет, постепенно могут появиться неприятный запах и пятна, а наполнитель — потерять свежесть.

В постельных принадлежностях также скапливаются пыль и частицы отмершей кожи. Такая среда может способствовать накоплению аллергенов, в частности, связанных с пылевыми клещами.

Особенно внимательными следует быть к одеялам, которые после использования составляют еще влажными от пота или хранят в сыром помещении. Влага создает условия для появления затхлого запаха, а при неблагоприятных условиях — и плесени.

Поэтому ждать момента, когда одеяло станет заметно грязным, не лучшая стратегия.

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Как правильно стирать одеяло в стиральной машине

Сначала проверьте этикетку. Если машинная стирка разрешена, нужно учесть не только температуру воды, но и емкость стиральной машины.

Большое двуспальное одеяло после намокания становится очень тяжелым. Если барабан переполнен, он может плохо выстираться и прополоскаться. В такой ситуации безопаснее воспользоваться прачечной с машинами большой емкости или профессиональной чисткой.

Для большинства изделий следует выбирать режим и температуру, указанные изготовителем, и не превышать рекомендованное количество средства для стирки.

После стирки очень важно полностью высушить одеяло. Влажный наполнитель может сбиться, приобрести затхлый запах и стать благоприятной средой для развития плесени.

Как стирать одеяло в зависимости от наполнителя

Синтетическое одеяло. Многие изделия с полиэфирным наполнителем можно стирать в машине, однако температура и режим зависят от рекомендаций конкретного производителя.

Пуховое одеяло. Пух требует более деликатного ухода и особенно тщательной сушки. Если изделие разрешено сушить в сушильной машине, следует соблюдать режим, указанный на этикетке.

Шерстяное одеяло. Обычная машинная стирка подходит далеко не каждому изделию из шерсти. Горячая вода и интенсивная механическая нагрузка могут привести к усадке и деформации.

Бамбуковое или другое одеяло с комбинированным наполнителем. Ориентироваться только на название материала не следует. Состав и разработка изготовления отличаются, поэтому решающими остаются рекомендации производителя.

Достаточно ли просто проветрить одеяло

Проветривание помогает освежить одеяло после длительного хранения и избавиться от легкого запаха. Однако оно не заменяет полноценную очистку, если изделие загрязнено.

Если одеяло чисто и было правильно подготовлено к хранению, перед зимой его можно оставить на несколько часов в хорошо проветриваемом сухом месте.

А вот если есть пятна, стойкий запах или одеяло не очищали уже несколько сезонов, одного проветривания недостаточно.

Как хранить одеяло после окончания зимы

Перед тем как убрать зимнее одеяло до следующего сезона, его следует очистить в соответствии с рекомендациями производителя и полностью высушить.

Не следует складывать на длительное хранение даже немного влажное одеяло. Хранить постельные принадлежности лучше в сухом чистом месте, защищенном от пыли и чрезмерной влажности.

Такой подход имеет еще одно преимущество: следующей осенью не придется срочно стирать тяжелое одеяло — если оно осталось чистым и свежим, может хватить проветривания.

FAQ

Как часто нужно стирать одеяло?

Для одеяла, которым регулярно пользуются с пододеяльником, ориентиром может быть очистка примерно раз в 6–12 месяцев. Чаще стирать ее следует при наличии пятен, запаха, контакта с домашними животными или сильного потоотделения. Прежде всего, нужно следовать инструкциям производителя.

Можно ли стирать одеяло в стиральной машине?

Можно, если машинная стирка разрешена производителем и одеяло свободно помещается в барабан. Большое изделие не стоит силой запихивать в маленькую стиральную машину: после намокания его вес значительно увеличивается, а качество стирки и полоскания может ухудшиться. Для объемных одеял лучше использовать машину соответствующей емкости или профессиональную чистку.

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