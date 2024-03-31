Что будет с организмом, если каждый день есть редис: преимущества и недостатки весеннего овоща

Этот весенний продукт очень популярен среди украинцев. Как только редька появляется на прилавках магазинов, ее сразу покупают для салатов. Но также нужно помнить о том, что любой, даже полезный продукт не стоит есть излишне.

Чем полезна редис для женщин и мужчин

Редис содержит много витаминов и минералов, что и объясняет его популярность в сезон авитаминоза. Эти овощи богаты витаминами группы B, C, PP, а также содержат железо, натрий, калий, фосфор, кальций и другие незаменимые для организма вещества.

В редисе есть клетчатка, эфирные масла и белок, которые помогают похудеть и контролировать вес. Тем более что калорийность продукта очень мала — всего 15 ккал на 100 г. Поэтому этот овощ можно смело включать в диетический рацион питания.

Редис помогает бороться с простудными заболеваниями, укрепляя иммунитет. Особенно полезен редис для женщин, поскольку в нем содержится большое количество фолиевой кислоты.

А в борьбе с авитаминозом этот весенний овощ может побить все рекорды. Всего лишь 250 г редиса способны обеспечить организм дневной нормой аскорбиновой кислоты.

Редис помогает поднять гемоглобин и снизить уровень сахара в крови. Благодаря содержанию клетчатки овощ запускает работу ЖКТ, выводит плохой холестерин. Поэтому он является продуктом номер один для тех, кто борется с сахарным диабетом или лишним весом.

Славится редис мочегонным эффектом, поэтому его следует употреблять для борьбы с отечностью. В общем, он очень полезен для работы почек и печени. А еще редис оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Кому и почему нельзя есть редис

Редис, как и любой другой продукт, имеет и ряд противопоказаний. В частности, врачи не рекомендуют добавлять весенний овощ в свой рацион людям с болезнями щитовидной железы, ведь его злоупотребление может привести к образованию опухолей.

Также редис под запретом тем, кто страдает язвой болезни желудка. Особенно важно отказаться от его употребления при обострении заболеваний желчного пузыря, двенадцатиперстной кишки, печени.

Врачи советуют не есть редис каждый день, поскольку это может вызвать дискомфорт в кишечнике. Нельзя есть ее натощак, ведь она содержит горчичные масла, способные вызвать ожог слизистой желудка. Сколько редис можно съесть в день? Безопасной нормой 300 г.

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