Что будет с вашим организмом, если в сезон регулярно употреблять цуккини

Цуккини.

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Регулярное употребление желтого кабачка - цуккини - очень полезно для здоровья благодаря высокому содержанию антиоксидантов, витаминов и клетчатки.

Об этом говорится в материале Verywell Health .

Один средний желтый цуккини имеет низкую калорийность – всего 38 калорий. Он также богат витаминами и питательными веществами - такими как магний, калий, витамины С и А - в виде бета-каротина.

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Цуккини против хронических заболеваний

Цуккини содержит различные антиоксиданты, витамин С и полифенолы. Эти соединения помогают уменьшить окислительный стресс в организме. Именно этот процесс связывается с развитием болезни сердца, рака и заболеваний, связанных со старением.

Американское онкологическое общество рекомендует употреблять разнообразные некрахмалистые овощи, в частности цуккини. Они являются частью здорового питания, которое поможет снизить риск некоторых видов рака.

Цуккини улучшают пищеварение

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Желтый цуккини – хороший источник клетчатки. Особенно – нерастворимой, которая способствует регулярному стулу кишечника и помогает пище эффективнее двигаться по пищеварительному тракту.

Для людей с запорами, вызванными синдромом раздраженного кишечника, клетчатка, особенно содержащаяся во фруктах и овощах, может помочь облегчить симптомы.

Цуккини богаты каротиноидами, защищающими зрение

Этот овощ содержит лютеин и зеаксанты. Это каротиноиды, которые полезны для здоровья глаз. Эти соединения действуют как антиоксиданты и помогают фильтровать синий свет, который может способствовать окислительному повреждению сетчатки.

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Поскольку организм не производит эти питательные вещества самостоятельно, употребление желтых и оранжевых овощей способ получения их из рациона питания.

Цуккини для здоровья костей

Такой цуккини содержит несколько питательных веществ, важных для поддержания здоровья костей. Это калий, магний, витамин С и каротиноиды. Исследования показывают, что они играют определенную роль в метаболизме костей и могут помочь поддерживать их минеральную плотность.

Напомним, ранее мы писали о продуктах , которые помогут избежать морщин. Именно они содержат коллаген, что делает кожу упругой и придает ей блеск, поддерживает внутренние органы, а также связывает хрящи, мышцы и кости. Впрочем, с 25 лет производство коллагена организмом уменьшается, а уже имеющийся коллаген начинает разрушаться.

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