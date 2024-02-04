Что будет в тренде 2024 года: 7 вещей, которые в этом году должны быть у каждой модницы

Какая одежда будет модной в 2024 году: вещи, которые должны быть в гардеробе

Трендовые вещи быстро выходят из моды. Поэтому желательно иметь в гардеробе одежду, которая может послужить не один сезон и не будет старомодной.

Стилистка Елена Шевченко рекомендует иметь такие вещи в своем гардеробе. Они будут в тренде этого года и актуальны еще долго. Собственно это классика, ставшая трендом.

Джинсы индиго

"Минималистические джинсы без потертостей, излишней фурнитуры и деталей насыщенного синего темного цвета. Основное условие – легкий объем и полномерная длина".

Трендовые вещи 2024 года/фото: Instagram/purpur.stylist

Джинсы клеш

По словам стилистки" это простой и действенный способ нарисовать себе ноги «от зубов». Главное, чтобы клеш был деликатный, от колена, а цвет равномерный». И по меньшей мере эластана.

Трендовые вещи/фото: Instagram/purpur.stylist

Кожаная юбка

В трендах юбки-карандаши. Эксперт советует выбирать либо «на запах», либо с разрезом. Такая юбка будет всегда выглядеть сексуально, красиво и привлекать внимание.

Платье в цветочный принт

Классикой является цветочный принт для романтических платьев. Если она вписывается в ваш гардероб, Елена Шевченко рекомендует их покупать. Главное, чтобы платье было пропорционально телосложению. И не нужно одевать на себя «шторы» в густой цветочек или мелкий, тусклый, рябой принт от которого в глазах мерцает.

Трендовые вещи/фото: Instagram/purpur.stylist

Костюм в офисном стиле или костюм в тонкую полоску.

Костюм-тройка в тренде уже несколько лет и в ближайшие годы он также будет в топе актуальным. К тому же, покупая один костюм, можно создавать много образов с тремя вещами, которые вы получите.

Стилистка советует обратить внимание на костюмы в тонкую полоску, которая будет в тренде этого года. И не забывайте – современный, деловой костюм имеет легкий оверсайз. Костюмы по фигуре – это мода 15-летней давности.

Трендовые вещи/фото: Instagram/purpur.stylist

Брюки-сигареты

По словам эксперта, этот фасон просто топ в этом году. Чаще всего подходит он фигурам с узкими бедрами. На таких штаны очень часто есть стрелки, поэтому нужно помнить правило — если стрелка на бедрах растянулась, когда вы одели штаны, значит они слишком малы.

Трендовые вещи/фото: Instagram/purpur.stylist

Минималистическое макси платье в офисном стиле

"Это база, основа". Отсутствие лишних деталей, «базовость» фасона позволит носить такое платье не один год, стилизуя под актуальные тенденции – под пиджак, под косуху, под пальто, тренч…

Трендовые вещи/фото: Instagram/purpur.stylis

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