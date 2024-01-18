Что будут носить француженки 2024 года: пять предметов гардероба, которые всегда будут в тренде

Что будет в моде 2024 года, что будут носить француженки
В чем секрет французского стиля? в шарме и простых классических предметов гардероба, которые всегда выглядят стильно, из которых можно создавать привлекательные образы.
Эксперты рекомендуют взять на заметку эти пять вечных вещей, которые непременно будут носить парижанки в 2024 году.
Классические штаны
Классические брюки чаще всего ассоциируются с офисным стилем. Но француженки доказывают, что такая модель брюк подходит ко всему. Любой образ в сочетании со штанами с высокой талией и тщательно выглаженной складкой спереди будет выглядеть стильно. Классические брюки идеально сочетаются с рубашкой и пиджаком, но не только - однотонная футболка, свободный свитшот и свитер в сочетании с такой моделью также будет выглядеть непревзойденно.
Цвет может быть разный, кроме классического черного, парижские девушки любят классические брюки белого цвета, цвета слоновой кости и ванили.
Черный цвет и черные блузки
Как известно, черный цвет очень любят француженки. Он не выходил из моды, но в этом сезоне он побил все рекорды – согласно с Tagwalk, мы не видели столько черного на подиумах в течение шести сезонов.
Можно носить его в варианте total-look, а можно свободно совмещать с другими цветами. Одним из главных элементов гардероба в этом оттенке будет блуза. Француженки любят модели свободного кроя с романтическими деталями – бантами, объемными рукавами и элегантными воротниками.
Большие сумки
Как утверждают эксперты, мировые бренды в последних коллекциях продемонстрировали свое увлечение моделями больших сумок, поэтому они рекомендуют достать их из шкафа. Ибо совсем скоро мы увидим их на улицах.
Деним
Джинсовая одежда переживает очередной бум. Конечно в гардеробе каждой француженки и не только обязательно найдется хотя бы одна пара джинсов, но в этом сезоне дизайнеры предлагают различные элементы одежды из популярной ткани — джинсовую куртку, рубашку, юбку.
Носки
Мы уже писали о тренде на ношение носков.
Парижские модницы тоже присоединились к поклонникам этого аксессуара. Они любят носить теплые хлопчатобумажные носки, красные с черным луком, или сочетают, казалось бы не сочетаемое – элегантную обувь на шпильке с компрессионными гольфами.
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