Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
78
Время на прочтение
3 мин

Что "Черная пятница" делает с нашим мозгом: ответ ученых вас удивит

Эксперты поведенческой и мозговой науки объясняют, как ритейлеры манипулируют чувствами срочности и дефицита, заставляя нас принимать быстрые и часто импульсивные решения, о которых мы позже можем пожалеть

Черная пятница

Черная пятница / © unsplash.com

Ежегодно в ноябре «Черная пятница» обещает невероятную экономию и предложения «лишь один день». Нас засыпают соблазнительными акциями, которые невозможно пропустить. Но за кулисами скидок скрывается гораздо более глубокая и стратегическая игра — это психологическое событие, тщательно разработанное для того, чтобы воспользоваться механизмами принятия решений в нашем мозгу.

Об этом сообщает Sciencealert.com.

Эксперты поведенческой и мозговой науки объясняют, как ритейлеры манипулируют чувствами срочности и дефицита, заставляя нас принимать быстрые и часто импульсивные решения, о которых мы позже можем пожалеть.

Давление времени: как мозг снижает «Порог доказательств»

Обычно, когда мы решаем, стоит ли покупать, например новый телевизор, наш мозг взвешивает все «за» и «против»: сравнивает цены, характеристики, читает отзывы. Этот процесс требует времени, особенно для важных покупок.

Однако под давлением времени все меняется.

«Мозг снижает порог того, сколько информации ему нужно для принятия решения, — объясняют ученые. — Другими словами, давление времени заставляет нас решать быстрее и с меньшим количеством доказательств».

Этот механизм полезен, когда требуется быстрая реакция (например, в опасных ситуациях). Но во время распродаж «Черной пятницы» такой процесс приводит к импульсивным затратам. Таймеры, баннеры «предложение действует только сегодня» — все это искусственно имитирует реальную срочность.

Эффект дефицита: почему «последние 8 штук» изменяют ценность

Кроме срочности, распродажи активно используют чувство дефицита. Знание о том, что акция длится недолго, а многие покупают одновременно, создает ощущение конкуренции: если не действовать быстро, мы потеряем выгоду.

Когда на сайте вы видите сообщение, что «осталось всего 8 единиц» или «12 человек имеют этот товар в корзине», это кажется гонкой. Чувство дефицита изменяет то, как мозг обрабатывает информацию:

  • Мы придаем большую ценность товарам, имеющимся в ограниченном количестве. Мозг подсознательно считает, что товар должен быть хорошим, раз его хотят другие.

  • Мы перестаем искать дополнительную информацию. Если есть риск, что продукт раскупят, мы боимся тратить время на сравнение цен или чтение подробных отзывов. Мы действуем быстро, чтобы избежать риска.

Компромисс «Скорость-точность»

Быстрые решения заставляют нас полагаться на меньшее количество доказательств, давно известным психологическим феноменом, который называется «компромисс скорость-точность» (speed-accuracy trade-off).

Под давлением мозг ищет «быстрые пути» для оценки вариантов — например, обращает внимание на количество просматривающих товар. Но эта информация менее полезна, чем детали о гарантии, качестве продукта или долгосрочной ценности.

Когда чувство срочности запускается, рациональное мышление отходит на второй план. Мы перестаем спрашивать «Действительно ли мне это нужно?» и начинаем думать «А что если я это пропущу?».

Именно такое мышление заставляет вас покупать новый телевизор, который лишь немного лучше того, что у вас уже есть.

Советы, как сохранить контроль над своим мозгом:

Знание того, как работают эти тактики поможет вам оставаться хозяином своих финансов, а не жертвой маркетинговых игр.

  1. Планируйте заранее: Исследуйте, что вам действительно нужно и соберите информацию до начала распродаж. Это поможет мозгу принимать решение, когда придет давление времени.

  2. Установите бюджет и держите его на виду: Определите максимальную сумму расходов и постоянно напоминайте о ней во время шопинга. Это противодействует «эффекту дефицита», напоминая, что существуют другие ограничения.

  3. Сделайте паузу перед покупкой: Когда вы чувствуете давление, возьмите минуту. Короткий перерыв позволит мозгу справиться с возбуждением.

  4. Спросите себя: «Купил бы я это за полную цену?» Это поможет сосредоточиться на фактической ценности товара, а не только на размере скидки.

Приятно получать выгодные предложения, но когда вы оказываетесь в центре «Черной пятницы», следует помнить, что происходит внутри вашего мозга — и кто на самом деле от этого выиграет.

Напомним, в Украине традиция Black Friday прижилась с 2013 года, и ежегодно масштабы акций только растут. Если вы планируете свой список покупок, самое время выяснить, когда состоится Черная пятница 2025 года, как к ней подготовиться и какие категории товаров следует ловить первыми.

Дата публикации
Количество просмотров
78
Следующая публикация

