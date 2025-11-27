Что "Черная пятница" делает с нашим мозгом: ответ ученых вас удивит

Черная пятница / © unsplash.com

Ежегодно в ноябре «Черная пятница» обещает невероятную экономию и предложения «лишь один день». Нас засыпают соблазнительными акциями, которые невозможно пропустить. Но за кулисами скидок скрывается гораздо более глубокая и стратегическая игра — это психологическое событие, тщательно разработанное для того, чтобы воспользоваться механизмами принятия решений в нашем мозгу.

Об этом сообщает Sciencealert.com.

Эксперты поведенческой и мозговой науки объясняют, как ритейлеры манипулируют чувствами срочности и дефицита, заставляя нас принимать быстрые и часто импульсивные решения, о которых мы позже можем пожалеть.

Давление времени: как мозг снижает «Порог доказательств»

Обычно, когда мы решаем, стоит ли покупать, например новый телевизор, наш мозг взвешивает все «за» и «против»: сравнивает цены, характеристики, читает отзывы. Этот процесс требует времени, особенно для важных покупок.

Однако под давлением времени все меняется.

«Мозг снижает порог того, сколько информации ему нужно для принятия решения, — объясняют ученые. — Другими словами, давление времени заставляет нас решать быстрее и с меньшим количеством доказательств».

Этот механизм полезен, когда требуется быстрая реакция (например, в опасных ситуациях). Но во время распродаж «Черной пятницы» такой процесс приводит к импульсивным затратам. Таймеры, баннеры «предложение действует только сегодня» — все это искусственно имитирует реальную срочность.

Эффект дефицита: почему «последние 8 штук» изменяют ценность

Кроме срочности, распродажи активно используют чувство дефицита. Знание о том, что акция длится недолго, а многие покупают одновременно, создает ощущение конкуренции: если не действовать быстро, мы потеряем выгоду.

Когда на сайте вы видите сообщение, что «осталось всего 8 единиц» или «12 человек имеют этот товар в корзине», это кажется гонкой. Чувство дефицита изменяет то, как мозг обрабатывает информацию:

Мы придаем большую ценность товарам, имеющимся в ограниченном количестве. Мозг подсознательно считает, что товар должен быть хорошим, раз его хотят другие.

Мы перестаем искать дополнительную информацию. Если есть риск, что продукт раскупят, мы боимся тратить время на сравнение цен или чтение подробных отзывов. Мы действуем быстро, чтобы избежать риска.

Компромисс «Скорость-точность»

Быстрые решения заставляют нас полагаться на меньшее количество доказательств, давно известным психологическим феноменом, который называется «компромисс скорость-точность» (speed-accuracy trade-off).

Под давлением мозг ищет «быстрые пути» для оценки вариантов — например, обращает внимание на количество просматривающих товар. Но эта информация менее полезна, чем детали о гарантии, качестве продукта или долгосрочной ценности.

Когда чувство срочности запускается, рациональное мышление отходит на второй план. Мы перестаем спрашивать «Действительно ли мне это нужно?» и начинаем думать «А что если я это пропущу?».

Именно такое мышление заставляет вас покупать новый телевизор, который лишь немного лучше того, что у вас уже есть.

Советы, как сохранить контроль над своим мозгом:

Знание того, как работают эти тактики поможет вам оставаться хозяином своих финансов, а не жертвой маркетинговых игр.

Планируйте заранее: Исследуйте, что вам действительно нужно и соберите информацию до начала распродаж. Это поможет мозгу принимать решение, когда придет давление времени. Установите бюджет и держите его на виду: Определите максимальную сумму расходов и постоянно напоминайте о ней во время шопинга. Это противодействует «эффекту дефицита», напоминая, что существуют другие ограничения. Сделайте паузу перед покупкой: Когда вы чувствуете давление, возьмите минуту. Короткий перерыв позволит мозгу справиться с возбуждением. Спросите себя: «Купил бы я это за полную цену?» Это поможет сосредоточиться на фактической ценности товара, а не только на размере скидки.

Приятно получать выгодные предложения, но когда вы оказываетесь в центре «Черной пятницы», следует помнить, что происходит внутри вашего мозга — и кто на самом деле от этого выиграет.

Напомним, в Украине традиция Black Friday прижилась с 2013 года, и ежегодно масштабы акций только растут. Если вы планируете свой список покупок, самое время выяснить, когда состоится Черная пятница 2025 года, как к ней подготовиться и какие категории товаров следует ловить первыми.