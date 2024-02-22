Что чувствуют коты и кошки, которых отдали другим хозяевам

Существует много примеров того, что оставленные питомцы отыскивали своих хозяев даже через несколько лет.

В жизни владельцев домашних животных случаются разные обстоятельства. И им иногда приходится отдавать своих котиков в чужие руки. Специалисты утверждают, что в такой ситуации кошки чувствуют себя не очень хорошо. Рассказываем, что действительно могут чувствовать пушистики, когда меняются их место жительства и хозяева.

Любят ли кошки своих хозяев

Бытует мнение, что кошки вообще не привязываются к своим хозяевам, но это совсем не так. Наверное, многие замечали, как кошка бежит к владельцу, если тот где-то задержался, мурлычет и трется о ногу. Так животное проявляет свою обеспокоенность.

Кошки очень привязываются как к месту жительства, так и хозяевам. И разлука со своей семьей очень серьезно влияет на психическое и физическое состояние животного. К новым условиям обитания каждая кошка будет адаптироваться по-своему. Какая-то может отказываться от еды, другая плохо спит, и это может занять несколько месяцев.

Как влияет на животных смена места жительства

Если у новых хозяев котику будет плохо, он может отправиться на поиски своего предыдущего хозяина. Если кота оставили у знакомых на время отпуска или по другим причинам на некоторое время, стоит позаботиться о том, чтобы животное не убежало.

Кошек, которых только что приняли в новую семью, не рекомендуют выгуливать или выпускать на улицу, если это частный дом. Ибо опытное и хитрое животное обязательно найдет способ, как убежать от новых хозяев.

Чтобы кошка не убегала, нужно постепенно завоевывать ее доверие. Лучше всего это сделать с помощью заботы, любви и ласки. Также не стоит устраивать своему любимцу никаких сюрпризов, тогда кот быстрее адаптируется в новом доме.

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