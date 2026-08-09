Что делает вас магнитом для комаров: ученые исследовали 450 человек, чтобы узнать ответ

Комар

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Новое исследование с участием более 450 человек помогло установить несколько факторов, влияющих на поведение комаров.

Об этом идет речь на Эarth.

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Исследователи отмечают, что комары, в частности Anopheles, сначала реагируют на выдыхаемый человек углекислый газ. После этого они ориентируются на тепло тела и характерный запах человека.

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Предыдущие исследования предполагали, что привлекательность человека для комаров может зависеть от состава бактерий на коже или генетических особенностей. Результаты работ по влиянию группы крови были противоречивыми.

Комары представляют серьезную угрозу здоровью, поскольку могут переносить малярию, денге, вирус Зика и другие заболевания.

Ученые провели эксперимент на музыкальном фестивале

Чтобы лучше понять, почему комары выбирают одних людей, а других оставляют без внимания команда исследователей, среди которых биология Сара Линн Бланкен и биофизик Феликс Холл из Медицинского центра Радбоудского университета в Нидерландах, провела необычный эксперимент.

Местом исследования стал трехдневный музыкальный фестиваль Lowlands в Нидерландах. В августе 2023 г. на территории мероприятия ученые обустроили временную лабораторию в грузовых контейнерах и привлекли более 450 посетителей.

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Участники заполнили анкеты о сне, гигиенических привычках, питании, группе крови и употреблении различных веществ. С помощью алкотестеров у них измерили уровень алкоголя в крови и взяли образцы из кожи.

После этого каждый доброволец прикладывал предплечье к специальной клетке с комаром. Руку от насекомого отделяла тонкая пластиковая сетка, позволявшая самке комара вида Anopheles stephensi почувствовать запах человека. Поведение насекомого при этом фиксировали камеры.

Алкоголь, каннабис и сон с партнером

Результаты опыта проявили несколько закономерностей.

Комары чаще садились на людей, которые:

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сообщили об употреблении пива или вина в течение последних 12 часов;

употребляли каннабис в течение последних двух дней;

не пользовались солнцезащитным кремом;

делили кровать с другим человеком.

Исследователи также обратили внимание на состав микроорганизмов на коже. Люди с несколько большим количеством бактерий Streptococcus, ранее связывавших с повышенной привлекательностью для комаров, как правило, привлекали больше внимания насекомых.

В то же время, некоторые распространенные объяснения не подтвердились. В этом исследовании не было выявлено четкой связи между привлекательностью для комаров и питанием или группой крови.

Не принимавшая участия в работе исследовательница глобального здоровья из Университета Дьюка Венди О’Мира отметила, что определить одну конкретную причину, объясняющую, почему комар кусает определенного человека, чрезвычайно сложно. Кроме того, результаты одного исследования не обязательно можно распространять на регионы, где заболевания, которые переносят комары, эндемичны.

Почему комаров может привлекать пиво

Особое внимание ученые уделили алкоголю. Участники, пившие пиво, чаще привлекали комаров, однако точная причина этого явления остается неизвестной.

Одна из возможных версий состоит в том, что алкоголь может повышать температуру тела или увеличивать выделение углекислого газа — оба фактора известны как сигналы, на которые реагируют комары.

Предыдущие исследования показывают, что такой эффект может оказаться незначительным. Не исключено также, что значение имеют сопутствующие поведенческие факторы. Например, после употребления алкоголя люди могут больше двигаться, танцевать и потеть, из-за чего меняется запах тела.

«Возможно, больше алкоголя означает больше танцев, а потом вы просто начинаете сильнее пахнуть», — предположил Феликс Холл.

В то же время доказать такую связь сложно. Кроме того, исследование касалось именно комара Anopheles stephensi, переносящего малярию в отдельных регионах Азии, Аравийского полуострова и Африки. Другие виды комаров могут иметь свои особенности в выборе людей.

Как защититься от укусов комаров

Несмотря на новые данные, ученые отмечают, что универсальная формула, которая делает человека «магнитом» для комаров, пока не существует. Отказ от пива или отдельный сон не гарантируют защиты от укусов.

По словам Сары Линн Бланкен, самыми надежными способами защиты остаются одежда с длинными рукавами и эффективные репелленты.

«Если вы не хотите, чтобы вас кусали комары, лучше защитить себя и сделать себя недоступным для них», — сказала исследовательница.

Новый эксперимент показал, что привлекательность человека для комаров может зависеть от целой совокупности факторов от образа жизни и поведения до особенностей микроорганизмов на коже. В то же время исследователи отмечают, что ни один из этих факторов отдельно не объясняет полностью, почему комары выбирают конкретного человека.

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