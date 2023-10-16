Что делает женщина из Шотландии, чтобы в 50 лет выглядеть на 30

Блогерша в TikTok рассказывает: как в 50 лет выглядеть на 30.

Полли из Глазго любит давать советы в TikTok по уходу за собой. И не зря, ведь она выглядит на двадцать-тридцать лет моложе своего возраста. Ее подписчики заинтересовались приемами, которые использует женщина в уходе за собой. Потому что непременно нужно иметь какие-то особые секреты, чтобы в 50 лет выглядеть так потрясающе.

Шотландка рассказала, каким образом она смогла добиться такого непревзойденного результата – иметь в пятьдесят лет вид молодой тридцатилетней девушки. Она объяснила, как «из тусклой рыжей превратилась в потрясающую красавицу». Своими секретами молодости и красоты Полли поделилась с изданием Еxpress.

Ранее мы писали, какой цвет волос реально омолаживает женщин после 50-ти.

Как в 50 лет выглядеть на 30: секреты молодости от шотландской блогерши TikTok

Женщина из Глазго очень любит публиковать видео в TikTok, в которых дает рекомендации по уходу за собой. К примеру, недавно она сняла видео, в котором рассказывает, что люди просто шокированы, когда узнают, сколько лет ей на самом деле. Поэтому Полли дает полезные советы и рекомендации всем женщинам, желающим выглядеть моложе.

Полли объяснила, что хорошие духи и правильно подобранная красная помада всегда помогут любой женщине выглядеть привлекательно и непревзойденно.

В своих видео женщина показывает, какими косметическими средствами пользуется. Полли объясняет всем желающим, что хороший и правильный уход за кожей, легкий макияж и прекрасное настроение имеют решающее значение для привлекательности и молодости женщины.

Полли убеждена: если она смогла превратиться в молодую красавицу в 50 лет, то это по силам каждой женщине.

Читайте также:

Эти прически состарят женщину после 40-ка: лучше о них забыть

Как надолго скрыть седину, не крася волосы: вам поможет копеечная аптечная трава

Какой цвет волос сейчас в тренде: 5 модных оттенков осени-зимы 2023