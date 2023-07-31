Что делать, чтобы баклажаны не горчили, как убрать горечь в уже готовом блюде: все лайфхаки

Как сделать, чтобы баклажаны не горчили – все известные способы. И что делать, если горчит уже приготовленный овощ.

Как забрать горечь из баклажанов

Летом, когда наступает сезон, баклажаны становятся одним из главных овощей для приготовления разнообразных блюд. Но хозяйки знают одну особенность этого овоща – он горчит. И если эту горечь не устранить перед приготовлением, блюдо может быть серьезно испорчено. Делимся лайфхаками, помогающими сделать баклажаны негорькими.

Простой и быстрый способ избавиться от горечи в баклажанах – использовать для этого соль. Причем есть "мокрый" и "сухой" способы ее использования, чтобы баклажаны не горчили.

Баклажаны разрезают и замачивают на полчаса в подсоленной воде, воду сливают, а овощи промывают в проточной воде. Вместе с водой уйдет вся горечь. Это "мокрый" способ применения соли.

Можно обработать баклажаны сухим способом. Для этого их следует разрезать и хорошо посыпать солью. Оставить так под прессом на минут 20. Затем промыть хорошо – и баклажаны готовы к приготовлению.

А если без соли, чем воспользоваться?

Чаще горечи овощу добавляет кожура, поэтому если для приготовления блюда она не нужна, просто очистите от нее баклажан.

Баклажан может горчить из-за семян, особенно если он не первой свежести, поэтому достаточно будет выбрать все семена перед приготовлением блюда.

Можно воспользоваться кипячением. Здесь нет ничего сложного, но баклажаны после такой термообработки получаются достаточно мягкими, поэтому лучше использовать их для приготовления рагу, консервации. Чтобы забрать горечь, достаточно на несколько минут опустить их в кипящую воду. После этого просушить на бумажном полотенце, забирая лишнюю влагу.

Замораживание баклажанов на 4-5 часов – хороший вариант, чтобы сделать их негорькими, но он не подойдет, если нужно что-то быстро приготовить.

Если положить в емкость с молоком баклажаны, порезанные на кусочки, на 30-40 минут, они также потреяют гречь. В конце обязательно нужно просушить их на бумажном полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу.

Как убрать горечь из уже готовых баклажанов

Если баклажаны уже пожарены, потушены, запечены и горчат, кардинально изменить ситуацию будет невозможно, но можно несколько улучшить вкус, добавив специи или острый соус.

Некоторые кулинары советуют добавить сочную зелень петрушки или сбрызнуть баклажаны небольшим количеством лимонного сока.

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