Что делать, чтобы драники, пампухи не впитывали масло: какой секретный ингредиент нужно добавить

Что добавить к дерунам или пышкам, чтобы они не впитывали много масла при жарке

Деруны – любимое всеми украинцами блюдо. А сладкие пампухи являются не только вкусностями, но и традиционным блюдом на зимние праздники — Сочельник и Рождество. пампухи активно впитывают масло, используемое для приготовления блюд.

Чтобы сэкономить масло, сделать деруни, пышки менее жирным, для сидящих следит за здоровым питанием, или просто не любит жирную пищу, советуем воспользоваться лайфхаком

Существует несколько способов, благодаря которым можно снизить процент жира в картофельных драниках, пампухах или в тесте. Один из самых эффективных – это добавить алкоголь – водку, коньяк или даже самогон.

На один кг натертого на терке картофеля нужно добавить чайную ложку любого алкоголя. Для приготовления пампушек опытные хозяйки рекомендуют на один килограмм муки добавлять столовую ложку алкоголя. К этому хозяйки прибегают и в процессе жарки пончиков или хвороста.

Не нужно волноваться, что блюдо приобретет алкогольный вкус – во время термической обработки он испарится.

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