Что делать, чтобы из пирожков больше не вытекала ягодная начинка: простые советы, которые работают

Пирожки с ягодами, отваром, вареньем могут не получиться, если начинка слишком редкая и тесто плохо слепляется.

Причины того, что начинка вытекает из пирожков, может быть очень много, как и способов решения этой проблемы. Вот несколько способов, как закрепить пирожки, чтобы начинка не вытекала. Также здесь собраны способы, чем можно загустить начинку.

Дайте тесту "постоять"

После того как вы раскатали тесто, дайте ему время, чтобы оно настоялось. Тогда оно сможет вернуться из растянутого состояния в расслабленное. И сколько бы начинки вы не выложите, пирожки точно не разойдутся, а вкусные ягоды не вытекут.

Используйте воду

Как закрепить пирожки, чтобы начинка не вытекала? Есть один обычный, но очень действенный способ. Попытайтесь края теста смазать водой. Кроме того, выкладывая начинку, всегда оставляйте достаточно места по краям для того, чтобы скрепить их. Перед лепкой пирожков убедитесь, что тесто не смазано маслом и не присыпано мукой.

Наколите готовые пирожки вилкой

Чем можно загустить начинку для пирожков / Фото: pixabay.com

Чаще пирожки "лопаются" во время выпечки от высокой температуры, тогда начинка начинает вытекать на противень. Случается так из-за того, что внутри скапливается много жидкости или воздуха. Чтобы не образовывалось таких щелей, нужно перед тем, как поставить пирожки в духовку, наколоть тесто вилкой в нескольких местах. Через эти маленькие прокалывания будет выходить воздух. Не забудьте перед этим вилку смазать растительным маслом.

Как загустить варенье крахмалом

Именно кукурузный крахмал считается самым лучшим способом загустить варенье, ягоды или отруби для пирожков. Тогда начинка выходит средней густоты и не вытекает. Возьмите на 200 г варенья 5-7 г крахмала. Перед этим крахмал нужно залить водой и тщательно перемешать. Далее растворите его в нагруженном на медленном огне варенье.

Для ягодной начинки специалисты также рекомендуют использовать картофельный крахмал, манку, муку.

Чем можно загустить начинку для пирожков: крошки печенья, овсяные хлопья.

Для пирожков с вареньем прекрасно подойдет обычное песочное печенье, которое быстро сделает густой начинку. На один стакан варенья нужно всего-навсего 2-3 штуки печенья. Сначала превратите его в крошку. Для этого возьмите пакет, поместите туда печенье и хорошо разомните скалкой.

Хорошо впитывают лишнюю жидкость и овсяные хлопья. Можно использовать как перемолотые, так и цельные.

Как сделать начинку для пирожков более густым: панировочные сухари

Если готовите пирожки с несладкой начинкой лучше взять именно панировочные сухари. При этом выбирайте не содержащие никаких добавлений.

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