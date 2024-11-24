Что делать, чтобы котлеты не прилипали к сковороде и не разваливались: 6 кулинарных уловок

С проблемой разваливания и прилипания котлет к сковороде сталкиваются даже профессионалы, однако знание этих тонкостей процесса сведет такой риск к минимуму.
Чтобы котлеты не разваливались и не прилипали к сковороде во время жарки, опытные хозяйки пользуются этими уловками.
6 действенных советов, которые помогут избежать проблемы прилипания и разваливания котлет
- Сковорода должна быть с толстым дном и невредимой поверхностью.
- Если проблема не в сковороде, то стоит обратить внимание на фарш. Он должен хорошо держать форму после лепки и быть плотной консистенции. Если масса на котлеты редкая, тогда поставьте фарш в холодильник на 20-30 минут.
- Обязательно панируйте сформированные котлеты, так они не будут разваливаться во время жарки и не будут прилипать к сковороде. Для панировки подойдут сухари, кукурузная мука или грецкие орехи.
- Перед жаркой котлет сковороду нужно хорошо раскалить с маслом. Если у вас новая сковорода или вы давно ею не пользовались, сначала следует прокалить ее с солью.
- Необходимо правильно выкладывать котлеты на сковороду, они не должны занимать всю площадь, а лежать свободно.
- Если ничего не помогло, тогда пригодится лайфхак, который поможет избежать прилипания и разваливания котлет. Вырежьте круг из пергамента по диаметру сковороды, постелите на дно, налейте немного растительного масла и жарьте как обычно. Так у ваших котлет будет золотистый цвет и правильная форма.
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