Что делать, чтобы куры не клевали собственные яйца: два проверенных метода

Часто можно столкнуться с такой проблемой, когда куры начинают есть яйца. Существует несколько вариантов, как поступать в таком случае. Об одном из них рассказала автор YouTube-канала Елена Николаевна. Она проверила метод на практике и считает, что он наиболее эффективен.

Как отмечает специалист, нужно просто приготовить соленые шарики из теста и сформировать из них что-то похожее на яйца. Эти шарики следует положить в курятнике. Чтобы приготовить такие шарики, не требуется много времени или продуктов. Берется стакан муки, полстакана воды и полстакана соли, все это перемешивается. Важно, чтобы тесто было достаточно тугим, тогда оно будет хорошо держать форму. Оставьте при комнатной температуре на 3-4 часа, чтобы шарики подсохли, а затем разложите там, где куры проводят больше времени.

Не стоит бояться за здоровье курочек, им от такого блюда ничего не будет. Зато они быстро отучат домашнюю птицу лакомиться собственными яйцами.

Вторым способом поделилась на своем YouTube-канале другая блоггерша Любовь Ильчишина. Она также рассказала, почему куры иногда едят собственные яйца. По ее словам, курам в таком случае не хватает жиров. Чтобы птицы не ели яйца, блоггерша разместила возле их кормушек кусочки сала. При этом важно, чтобы продукт не был соленым.

Куры будут себе понемногу щипать сало и прекратят клевать яйца.

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