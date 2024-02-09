Что делать, чтобы муж не изменял: действенные советы опытных жен

Как сделать, чтобы мужчина был верен и никогда не изменял? Вопрос сложный, поскольку повлиять на поведение взрослого человека практически невозможно. Впрочем, можно легко вернуть гармонию и яркие эмоции в свои отношения с партнером. Рассказываем, что нужно делать, чтобы мужчина никогда не изменял.

Как избежать измены в отношениях: практические советы счастливых жен

Сначала нужно выяснить причину, почему мужчина изменяет. В большинстве случаев мужчины позволяют себе такое поведение, потому что в обществе бытует мнение, что они полигамны. Хотя это самый настоящий стереотип для оправдания недостойного поведения. Проанализируйте свое поведение. Если в паре есть проблемы, обычно виноваты оба партнера. Например, вы пренебрежительно относитесь к мужчине, не уделяете ему достаточно времени, или давно не было интима. Все эти причины имеют накопительный эффект, что в результате приводит к измене. Как можно больше секса. Психологи советуют уделять внимание интимной части жизни. Тогда у мужчины просто не будет нужды изменять или заглядываться на других женщин. Дать партнеру полную свободу. Да, это бывает крайне сложно и надо иметь стальные нервы. Но мужчина тогда сам вас начнет подозревать в измене, если поймет, что вы не ревнуете его другим женщинам. Семейный психолог. Сейчас это популярный и очень действенный способ. Специалист обязательно поможет вам решить эту проблему, если таковая существует. Вам останется только уговорить своего мужа навестить вместе с вам психолога.

Как вызвать интерес у мужчины, чтобы он никогда не изменял

Откровенный разговор. Сначала нужно выявить причину исчезновения интереса к вам со стороны партнера. И это может быть совсем не другая женщина. К примеру, длительное напряжение, проблемы со здоровьем или на работе, о которых ваш мужчина боится говорить с вами. Просто поговорите, расспросите и поддержите своего партнера в случае необходимости. Можно попытаться вызвать ревность. Смените гардероб, сходите к косметологу, перекрасьте волосы в другой цвет. Обычно это все помогает привлечь внимание мужчины, если он потерял к вам интерес. Запишитесь на какие-то курсы или танцы, у вас должно быть свое увлечение и место, куда вы будете бежать трижды в неделю с горящим взглядом. Будьте уверены, мужчина мгновенно направит все свое внимание только на вас. Станьте таинственной. Не стоит быть открытой для своего партнера. Дайте ему повод для сомнений и размышлений, действительно ли он самый лучший в вашей жизни, или у него могут быть конкуренты. Мужчины – охотники по своей натуре, им нужна здоровая конкуренция. Поэтому позволяйте себе маленькие секретики, заведите друзей противоположного пола, тогда ваш мужчина никогда не будет спускать с вас глаз и не будет думать об изменах. Короткая разлука. Иногда, чтобы разбудить чувство партнера, нужно ненадолго с ним расстаться. Подумайте, куда вы могли бы поехать с пользой для себя, чтобы дать мужчине почувствовать одиночество без вас. Возможно, съездите проведайте своих родителей или купите на две недели путевку, чтобы хорошо отдохнуть.

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