Что делать, чтобы не навлечь на себя бедность и очиститься от негатива: народные приметы в ночь на Ивана Купала

Народные приметы на Ивана Купала / © unsplash.com

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Традиционно к празднованию подбирали специальную локацию на берегу реки или другого водоема. Огонь, вода и венки — традиционные символы праздника Ивана Купала.

Девушки накануне плыли венки из разнотравья, внутрь помещали зажженную свечу, а затем отпускали их по течению. Это было гадание. Венок ушел под воду — выбранный парень не любит. Венок пристал к берегу — свадьбы в этом году не будет. Венок долго плавает — девушка будет самой счастливой. Свеча горит дольше всего — девушку ждет долгая жизнь.

Особое значение в праздничных действах имел костер. Считалось, что именно в ночь на Ивана Купала пламя способно очищать от негатива. Существовала традиция, чтобы пара, взявшись за руки, прыгала через огонь. Если во время скачка руки остаются сцепленными — они проживут счастливую жизнь вместе.

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По легенде на Ивана Купала зацветал мистический цветок папоротника. Парни отправлялись на ее поиски в лес. Верили, если он ее обнаружит, то найдет счастье, богатство, а еще научится понимать язык животных.

А еще наши предки верили, что в этот день нечисть просыпается в лесу, потому запрещалось спать в ночь на 24 июня. Чтобы защитить жилище от злых духов, его обязательно украшали разнообразными оберегами: барвинком, крапивой, любистком, коноплей, ивой, полынью.

Интересно, что если какая-нибудь женщина не подходила к костру во время празднования, то она считалась ведьмой.

Очень важно не оставаться в одиночестве в этот день. Из-за особой активности нечистые праздник всегда проводили с друзьями, семьей, близкими. Также на Ивана Купала ничего не продавали и не давали взаймы.

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Если на дороге находили деньги, даже большую сумму, то их не поднимали. Верили, что они назовут нищету на всех членов семьи.

Пожилые люди, дети и беременные держались подальше от воды. Считалось, что их организм слаб, а потому нечисть может принести ему вред.

Также до 24 июня не пробовали ягод. Если дети или женщины пренебрегали запретом, то говорили, что после смерти они не смогут есть ягоды. Потому что Матерь Божья им откажет.