Что делать, чтобы не потели окна в машине: пять эффективных способов без кондиционера

Следуйте простым рекомендациям и вы получите идеальную видимость за рулем в холодное время года.

Потливость окон автомобиля – распространенная проблема осенью и зимой. Однако ее можно легко решить с помощью простых и доступных средств.

Почему потеют окна в машине изнутри

Причина довольно проста — влажный воздух, циркулирующий внутри автомобиля, сталкивается с холодной поверхностью стекла. От этого и появляется конденсат. Особенно актуальна эта проблема становится в холодное время года.

Как избавиться от конденсата на окнах в машине

На портале Sante+ рекомендуют следующие народные способы:

силикагель – этот поглотитель влаги чаще всего можно встретить в коробках с обувью и он отлично справится с поглощением лишней жидкости, советуем разложить пакетики с этим продуктом по всему салону;

– этот поглотитель влаги чаще всего можно встретить в коробках с обувью и он отлично справится с поглощением лишней жидкости, советуем разложить пакетики с этим продуктом по всему салону; шампунь – особенно подходит детский, нужно нанести небольшое его количество на стекло и протереть;

– особенно подходит детский, нужно нанести небольшое его количество на стекло и протереть; пена для бритья – казалось бы, что это очень необычный способ, но он действительно действенен (пена образует защитную пленку на окнах), нужно также нанести ее на стекло и протереть;

– казалось бы, что это очень необычный способ, но он действительно действенен (пена образует защитную пленку на окнах), нужно также нанести ее на стекло и протереть; кондиционер авто – вы можете включить кондиционер на обдувание стекла, чтобы сухой воздух убрал влагу;

– вы можете включить кондиционер на обдувание стекла, чтобы сухой воздух убрал влагу; уксус с водой – смешать эти вещества нужно в пропорции 2:1, обработать стекло и протереть, такое средство отличается антистатическими свойствами.

Что делать, чтобы не потели окна в машине: меры профилактики

Запомните несколько важных шагов, чтобы окна в автомобиле не потели.

Проветривать салон нужно регулярно – так вы выровняете температуру воздуха внутри и снаружи; Обязательно следите за уровнем влажности – вовремя убирайте из салона сырые коврики или другие вещи; Протирайте стекло специальными салфетками — они не только удаляют лишнюю влагу, но и предотвращают запотевание; Не курите в салоне автомобиля – дым увеличивает уровень влажности; Проверяйте функционирование уплотнителей дверей – если они повреждены, могут пропускать больше влаги.

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