Что делать, чтобы не потели окна в машине: пять эффективных способов без кондиционера

Следуйте простым рекомендациям и вы получите идеальную видимость за рулем в холодное время года.
Потливость окон автомобиля – распространенная проблема осенью и зимой. Однако ее можно легко решить с помощью простых и доступных средств.
Почему потеют окна в машине изнутри
Причина довольно проста — влажный воздух, циркулирующий внутри автомобиля, сталкивается с холодной поверхностью стекла. От этого и появляется конденсат. Особенно актуальна эта проблема становится в холодное время года.
Как избавиться от конденсата на окнах в машине
На портале Sante+ рекомендуют следующие народные способы:
- силикагель – этот поглотитель влаги чаще всего можно встретить в коробках с обувью и он отлично справится с поглощением лишней жидкости, советуем разложить пакетики с этим продуктом по всему салону;
- шампунь – особенно подходит детский, нужно нанести небольшое его количество на стекло и протереть;
- пена для бритья – казалось бы, что это очень необычный способ, но он действительно действенен (пена образует защитную пленку на окнах), нужно также нанести ее на стекло и протереть;
- кондиционер авто – вы можете включить кондиционер на обдувание стекла, чтобы сухой воздух убрал влагу;
- уксус с водой – смешать эти вещества нужно в пропорции 2:1, обработать стекло и протереть, такое средство отличается антистатическими свойствами.
Что делать, чтобы не потели окна в машине: меры профилактики
Запомните несколько важных шагов, чтобы окна в автомобиле не потели.
- Проветривать салон нужно регулярно – так вы выровняете температуру воздуха внутри и снаружи;
- Обязательно следите за уровнем влажности – вовремя убирайте из салона сырые коврики или другие вещи;
- Протирайте стекло специальными салфетками — они не только удаляют лишнюю влагу, но и предотвращают запотевание;
- Не курите в салоне автомобиля – дым увеличивает уровень влажности;
- Проверяйте функционирование уплотнителей дверей – если они повреждены, могут пропускать больше влаги.
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