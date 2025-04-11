Что делать, чтобы паска дольше не черствела: уловки, которые сохранят вкус праздника

Что делать, чтобы паска дольше не черствел / © unsplash.com

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Перед тем как хранить, обязательно дайте паске остыть. Если положить ее горячей, образующаяся влага может повлечь появление плесени. Поэтому следует оставить ее на решетке, чтобы она остыла равномерно и вся влага испарилась.

Паска может оставаться свежей при комнатной температуре в течение 3-4 дней, но для того, чтобы сохранить ее мягкость на дольше, важно правильно ее хранить.

Положите паску в хлопчатобумажное или льняное полотенце, а затем — в пакет или контейнер. Такой способ хранения позволяет тесту “дышать”, одновременно не давая ему высыхать.

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Лучшим вариантом для хранения будет контейнер с крышкой или пакет с застежкой. Для поддержания оптимального уровня влаги можно положить внутрь кусочек яблока или апельсиновой кожуры, которые сохранят воздух влажным.

Важно помнить, что холодильник не подходит для хранения выпечки, ведь там тесто черствеет гораздо быстрее. Лучше выбрать прохладное, сухое место, как амбар или шкаф.

Если нужно сохранить паску надолго, можно ее заморозить. Для этого оберните ее в пленку и фольгу. Размораживайте при комнатной температуре, и она снова будет свежей.

Что делать, если паска уже зачерствела: не спешите выбрасывать

Если паска уже начала черстветь, ее можно оживить с помощью нескольких простых методов.

Заверните паску в фольгу и поместите ее в разогретую до 100-120°C духовку на 10-15 минут. Затем оставьте ее в фольге на несколько минут — тесто впитает влагу и снова станет мягким.

Положите паску на дуршлаг или сито над кастрюлей с кипящей водой, накройте ее крышкой или миской. Пар сделает выпечку более мягкой. Важно не держать ее слишком долго, чтобы она не стала слишком влажной.

Заверните паску во влажное бумажное полотенце и положите его в микроволновку на 10-15 секунд. При необходимости повторите процедуру. Лучше всего есть ее сразу, поскольку она снова может быстро стать сухой.