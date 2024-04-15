Что делать, чтобы паска не черствела долгое время: возьмите кусок картофеля или яблока

Ароматная и пышная паска — традиционная выпечка, которую готовят к Пасхе. Часто ее выпекают достаточно много, чтобы баловать себя и своих родных в течение длительного периода времени. Поэтому понятно, что возникает вопрос, что делать, чтобы паска не черствела и оставалась свежей.

В первую очередь, можно позаботиться об этом еще на этапе выпекания паски. Кулинары утверждают, если добавить в тесто большое количество молока, то выпечка будет дольше храниться свежей.

Чтобы паска не черствела, сразу после того, как она остынет, заверните ее в белую бумагу или чистую салфетку. Тогда она будет дольше сохранять свежесть.

Также пасхальную выпечку можно упаковать в целлофановый пакет или в специальную бумажную форму. Кстати, так же можно подольше хранить и домашний хлеб.

Существует один интересный способ сохранить паску свежей. В емкость с пасхальной выпечкой нужно положить кусок картофеля или яблока или насыпать небольшое количество каменной соли. Так паска будет свежей и мягкой дольше.

Что же делать, если паска уже стала черствой? Ее можно освежить. Для этого сначала выпечку смачивают водой, затем заворачивают в чистую салфетку и отправляют в кастрюлю. Емкость накрывают крышкой, ставят в разогретую духовку на 10 минут. После этого из духовки можно доставать снова мягкую и вкусную выпечку.

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