Что делать, чтобы пыль не оседала на мебели: хитрость, которая поможет забыть об уборке надолго

Что нужно добавить в воду, чтобы пыль надолго не оседала на мебели

Большое количество пыли, которая оседает на полках, мебели и других предметах интерьера, не только портит его внешний вид, но и может нанести вред здоровью. Полностью избавиться от пыли не получится, она присутствует везде. Пыль имеет свойство появляться снова и снова сразу же после окончания уборки. Это происходит потому, что часть пыли во время уборки просто поднимается в воздух, а затем возвращается на свое место.

Но есть отличный лайфхак, который, как говорится, придумали горничные во Франции для уборки в отелях. Горничные или не горничные придумали, но этот лайфхак работает и позволяет избавиться от рутины бесконечной уборки.

Как избавиться от пыли надолго

Начать нужно с влажной уборки. После того как жесткие поверхности будут протерты влажной тряпкой, нужно взять еще одну чистую салфетку и бутылочку глицерина.

Надо будет капнуть пару капель обычного аптечного глицерина на поверхность и хорошо растереть сухой тряпкой.

Как вариант, можно смочить салфетку из микрофибры в чистой воде, отжать и капнуть по 2-3 капли аптечного глицерина на нее. Тщательно протереть этой салфеткой чистую мебель. При необходимости собрать излишки влаги чистой и сухой тряпкой.

Это самый бюджетный способ предотвратить появление пыли после очередной уборки. Глицерин создает на мебели защитный слой, благодаря которому пыль будет собираться не столь интенсивно. Кроме того, средство работает как полироль.

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