Что делать, чтобы швы между плиткой никогда не темнели: этот трюк сразу решит проблему
Простой способ поможет защитить швы между плиткой от влаги, грязи и потемнения без сложного ухода и дорогих средств.
Темные швы между плиткой способны испортить внешний вид даже новой ванной комнаты или кухни. Влага, жир, пыль и остатки моющих средств постепенно впитываются в затирку, из-за чего она быстро теряет чистоту. Однако существует простой и действенный способ, который поможет надолго сохранить светлые швы без дорогих средств и постоянной чистки.
Почему швы между плиткой быстро темнеют: как быстро и надолго решить проблему
Основная причина — пористая структура затирки, она легко впитывает влагу, грязь и микроорганизмы. В ванной к этому добавляется конденсат, а на кухне — жир и пар. Со временем в швах появляется налет и грибок, которые создают темный оттенок.
Главный трюк, решающий проблему.
После очищения швов их нужно запечатать защитным слоем. Самый простой и доступный вариант — обработка прозрачным силиконовым герметиком или специальной гидрофобной пропиткой для швов. Такая защита создает невидимую пленку, которая:
не пропускает влагу;
не дает грязи впитываться в затирку;
предотвращает появление плесени и грибка;
сохраняет начальный цвет швов надолго.
Как правильно обработать швы, чтобы не темнели
Тщательно вымойте плитку и швы мягким средством.
Полностью высушите поверхность — это важно.
Нанесите тонкий слой герметика или пропитку кисточкой или аппликатором.
Дайте высохнуть в соответствии с инструкцией, обычно это 6-12 часов.
После такой процедуры швы становятся устойчивыми к загрязнениям и не требуют частой чистки.
Полезные советы по сохранению чистоты
После душа или приготовления пищи протирайте плитку сухой тряпкой.
Не используйте агрессивные порошки, разрушающие затирку.
Раз в несколько месяцев обновляйте защитный слой на швах в зонах с повышенной влажностью.