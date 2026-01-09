Что делать, чтобы швы между плиткой никогда не темнели: этот трюк сразу решит проблему

Как отбелить швы между плиткой в ванной и на кухне / © Фото из открытых источников

Темные швы между плиткой способны испортить внешний вид даже новой ванной комнаты или кухни. Влага, жир, пыль и остатки моющих средств постепенно впитываются в затирку, из-за чего она быстро теряет чистоту. Однако существует простой и действенный способ, который поможет надолго сохранить светлые швы без дорогих средств и постоянной чистки.

Почему швы между плиткой быстро темнеют: как быстро и надолго решить проблему

Основная причина — пористая структура затирки, она легко впитывает влагу, грязь и микроорганизмы. В ванной к этому добавляется конденсат, а на кухне — жир и пар. Со временем в швах появляется налет и грибок, которые создают темный оттенок.

Главный трюк, решающий проблему.

После очищения швов их нужно запечатать защитным слоем. Самый простой и доступный вариант — обработка прозрачным силиконовым герметиком или специальной гидрофобной пропиткой для швов. Такая защита создает невидимую пленку, которая:

не пропускает влагу;

не дает грязи впитываться в затирку;

предотвращает появление плесени и грибка;

сохраняет начальный цвет швов надолго.

Как правильно обработать швы, чтобы не темнели

Тщательно вымойте плитку и швы мягким средством. Полностью высушите поверхность — это важно. Нанесите тонкий слой герметика или пропитку кисточкой или аппликатором. Дайте высохнуть в соответствии с инструкцией, обычно это 6-12 часов.

После такой процедуры швы становятся устойчивыми к загрязнениям и не требуют частой чистки.

