Главное преимущество этого метода варки свеклы состоит в том, что кастрюля остается чистой. А еще любой по размеру плод сварится через 25 минут. Это очень удобно.

При этом свекла получится сочной и очень вкусной. Во время варки по дому не будут распространяться запахи, что тоже очень важно. А после этого процесса свеклу можно быстро остудить, не загрязняя ни одной посуды.

Чтобы сварить любую свеклу (большую или маленькую) за 25 минут, вам нужно взять немного сахара. В общем, на 500 г свеклы понадобится 2 часа. ложки без горки.

Сначала свеклу нужно очистить от кожуры, разрезать на шесть равных частей (если это крупные корнеплоды), на четыре (если средние) или на 2 (маленькие). По четыре части выкладываете в рукав для запекания, сверху посыпаете сахаром. Благодаря этому последнему ингредиенту процесс варки значительно ускорится, а вкус готовой свеклы улучшится.

Использовать лучше рукава для запекания, потому что они могут выдержать высокую температуру (до 200 градусов) и не выделяют вредных веществ.

Возьмите кастрюлю на три литра, залейте водой и вскипятите жидкость. Рукава нужно завязать и отправить в кастрюлю. Не забудьте прикрыть посуду крышкой, но так, чтобы концы рукава были снаружи. Огонь ставьте сильный и варите ровно 25 минут. Если вам нужно сварить бурят за 15 минут или быстрее, нарезайте на меньшие кусочки.

Когда свекла уже готова, откройте рукав и, чтобы быстро остудить овощ, переложите прямо в рукаве в миску с холодной водой. Оставьте на 10 минут.

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