Что делать, чтобы сырые дрова хорошо горели и отдавали максимальное количество тепла

Как заставить сырые дрова хорошо гореть: простые хитрости для сильного пламени и максимального тепла.

Как разжечь сырые дрова

Как разжечь сырые дрова / © www.freepik.com/free-photo

Сырые дрова — одна из самых распространенных проблем у владельцев каминов, печей и твердотопливных котлов. Они плохо разгораются, трещат, дают мало тепла и активно чадят. Но даже такие дрова можно вынудить гореть правильно, если знать несколько действенных приемов. Рассказываем о простых и эффективных способах, которые помогут получить максимум тепла даже от сырой древесины.

Почему сырые дрова дают мало тепла

Влага испаряется и забирает до 30-40% тепловой энергии. Поэтому они:

  • горят дольше;

  • дают слабее пламя;

  • образуют больше дыма.

Но если правильно разжигать такую древесину, можно существенно снизить эти недостатки.

Что делать, чтобы сырые дрова хорошо горели и давали много тепла

Влажность дров оказывает сильное влияние на процесс горения. Сырые поленья содержат много воды, которая испаряется при нагревании, забирая часть тепловой энергии. Однако правильная техника разжигания и надлежащая циркуляция воздуха могут значительно улучшить результат.

  • Начинайте разжигание с мелкой сухой щепы или бумаги. Даже если основная масса — это сырые дрова, первый уровень должен быть сухим: тонкие сухие щепы, бумага, картон, сухие шишки или кусочки коры. Это создает нужную температуру для перехода к более толстым поленьям.

  • Используйте принцип верхнего разжигания. Это метод, при котором большие сырые дрова кладут вниз, а мелкие сухие сверху. Когда занимается верхний слой, жар постепенно опускается вниз, хорошо просушивая нижние поленья. Преимущества такого разжигания: меньше дыма, быстрое прогревание сырых дров, стабильное и чистое горение.

  • Обеспечьте максимальный доступ воздуха. Сырые дрова не горят из-за недостатка кислорода. Поэтому следует убедиться, что заслонка подачи воздуха полностью открыта, между поленьями есть промежутки, дымоход не забит сажей. Воздух должен свободно проходить через уложенные дрова.

  • Используйте естественные разжигатели. Сырые дрова значительно легче разгораются с помощью восковых разжигателей, жирной бумаги, сухих древесных брикетов, восковых «таблеток». Они поддерживают пламя дольше, давая сырым дровам время подсохнуть.

  • Кладите сырые дрова поближе к жару заранее. Если вы пользуетесь печью или камином регулярно, держите несколько мокрых поленьев у топки, но не слишком близко, на теплом подоконнике, рядом с радиатором. Прогревание даже в течение 10-15 минут существенно улучшает горение.

  • Правильно укладывайте дрова — «колодцем» или «елочкой». Такие схемы создают идеальный воздушный поток. Главное, не прижимать поленья плотно друг к другу.

  • Избегайте толстых поленьев в начале разжигания. Сначала следует использовать средние дрова, половинки и четвертинки поленьев. Толстые сырые поленья кладут только после того, как появится сильный жар.

