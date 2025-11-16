Что делать, чтобы сырые дрова хорошо горели и отдавали максимальное количество тепла

Как разжечь сырые дрова / © www.freepik.com/free-photo

Сырые дрова — одна из самых распространенных проблем у владельцев каминов, печей и твердотопливных котлов. Они плохо разгораются, трещат, дают мало тепла и активно чадят. Но даже такие дрова можно вынудить гореть правильно, если знать несколько действенных приемов. Рассказываем о простых и эффективных способах, которые помогут получить максимум тепла даже от сырой древесины.

Почему сырые дрова дают мало тепла

Влага испаряется и забирает до 30-40% тепловой энергии. Поэтому они:

горят дольше;

дают слабее пламя;

образуют больше дыма.

Но если правильно разжигать такую древесину, можно существенно снизить эти недостатки.

Что делать, чтобы сырые дрова хорошо горели и давали много тепла

Влажность дров оказывает сильное влияние на процесс горения. Сырые поленья содержат много воды, которая испаряется при нагревании, забирая часть тепловой энергии. Однако правильная техника разжигания и надлежащая циркуляция воздуха могут значительно улучшить результат.