Что делать, чтобы вода не выкипала во время варки блюд: полезные советы для решения проблемы

Как избежать испарения воды из кастрюли, если крышкой накрывать нельзя или ее нет под рукой: полезны лайфхаки.
Что делать, чтобы избежать выкипания воды во время варки блюд
- Лед. Выяснилось, что проблему достаточно легко решить, если бросить в кастрюлю кубик льда, который быстро охладит поверхность. Поэтому вода не будет выкипать и не будет испаряться.
- Деревянная ложка. Это трюк будет полезным, если вы варите овощи или крупу, содержащие крахмал. Потому что при закипании таких блюд образуется много пены и вода вытекает из кастрюли на плиту. Чтобы избежать этой неприятности, просто положите деревянную ложку на кастрюлю, и пена не будет подниматься.
- Сливочное масло. Чтобы вода не испарялась, надо бросить в кипяток кусочек масла, можно налить немного растительного масла. Так образуется пленка, которая не дает испаряться жидкости. Этот трюк полезно использовать, когда варится картофель или макароны на гарнир. Тогда блюдо будет более насыщенным и будет иметь сливочный вкус.
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