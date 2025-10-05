ТСН в социальных сетях

Что делать, если быстро садится телефон: выключите эту функцию — и сохраните 40% заряда батареи

Если отключить эту опцию, вы получите дополнительные несколько часов работы батареи ежедневно. Иногда достаточно одного нажатия в настройках, чтобы вернуть вашему телефону вторую жизнь. И не нужно покупать новый гаджет или менять батарею.

Какая функция в смартфоне съедает заряд батареи

Какая функция в смартфоне съедает заряд батареи / © Pixabay

Почти каждый владелец смартфона сталкивался с проблемой, когда батарея начинает разряжаться буквально через несколько часов — даже без активного использования. Кажется, телефон работает в нормальном режиме, но заряд тает прямо на глазах. Причина может быть не в изношенном аккумуляторе, а в скрытой функции, постоянно тянущей энергию из батареи. Если отключить ее, ваш смартфон начнет держать заряд в несколько раз дольше.

Что делать, если быстро садится батарея смартфона

Функция, из-за которой садится батарея — это «геолокация». Она постоянно отслеживает ваше местонахождение, даже если вы не пользуетесь картами или навигатором. Многие приложения — погода, социальные сети, камера, магазины, имеют доступ к геолокации, поэтому телефон круглосуточно работает в фоновом режиме. В результате аккумулятор разряжается вдвое быстрее, а процессор постоянно нагружен.

Как выключить геолокацию на телефоне и сэкономить заряд

На Android:

  • Откройте «Настройки», перейдите на вкладку «Безопасность и местоположение» или «Локация».

  • Выключите переключатель «Определение местоположения».

  • Или выберите «Доступ к геолокации» только для требуемых приложений.

На iPhone:

  • Перейдите в «Настройки», затем «Конфиденциальность» и найдите «Службы геолокации».

  • Выключите геолокацию полностью или оставьте ее только для важных программ, например, навигатора.

Если не хотите полностью выключать GPS, активируйте его только во время путешествий или использования карт.

