Какая функция в смартфоне съедает заряд батареи / © Pixabay

Почти каждый владелец смартфона сталкивался с проблемой, когда батарея начинает разряжаться буквально через несколько часов — даже без активного использования. Кажется, телефон работает в нормальном режиме, но заряд тает прямо на глазах. Причина может быть не в изношенном аккумуляторе, а в скрытой функции, постоянно тянущей энергию из батареи. Если отключить ее, ваш смартфон начнет держать заряд в несколько раз дольше.

Что делать, если быстро садится батарея смартфона

Функция, из-за которой садится батарея — это «геолокация». Она постоянно отслеживает ваше местонахождение, даже если вы не пользуетесь картами или навигатором. Многие приложения — погода, социальные сети, камера, магазины, имеют доступ к геолокации, поэтому телефон круглосуточно работает в фоновом режиме. В результате аккумулятор разряжается вдвое быстрее, а процессор постоянно нагружен.

Как выключить геолокацию на телефоне и сэкономить заряд

На Android:

Откройте «Настройки», перейдите на вкладку «Безопасность и местоположение» или «Локация».

Выключите переключатель «Определение местоположения».

Или выберите «Доступ к геолокации» только для требуемых приложений.

На iPhone:

Перейдите в «Настройки», затем «Конфиденциальность» и найдите «Службы геолокации».

Выключите геолокацию полностью или оставьте ее только для важных программ, например, навигатора.

Если не хотите полностью выключать GPS, активируйте его только во время путешествий или использования карт.