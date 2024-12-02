Категория
Разное
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Что делать, если долго не можете заснуть: советы для тех, кто имеет проблемы с засыпанием

Что делать, если долго не можете заснуть: советы для тех, кто имеет проблемы с засыпанием

Как быстрее заснуть / Фото: Freepik

Иногда бывает так, что, оказавшись в постели, уснуть не получается, поэтому эксперты рекомендуют воспользоваться этими простыми рекомендациями.

Рассказываем, почему не выходит быстро уснуть и как избавиться от проблемы со сном.

Почему человек долго не может уснуть

Есть несколько причин, почему не получается быстро уснуть. Вот несколько самых распространенных:

  • стресс и тревога;
  • сбой режима, в частности из-за графика работы;
  • некомфортные условия для сна;
  • употребление алкоголя и напитков с содержанием кофеина перед сном;
  • семья или домашние любимцы;
  • активные занятия в вечернее время;
  • тяжелая пища перед сном;
  • адаптация после отпуска или переездов;
  • всевозможные заболевания.

Что делать, чтобы поскорее заснуть: практические рекомендации для крепкого сна

  • Удобные условия для сна. Спать нужно на удобной кровати, в комнате с плотными шторами, при температуре воздуха от шестнадцати до двадцати трех градусов. Перед тем, как отправиться в "царство Морфея", комнату нужно проветрить. Легче засыпается под тяжелым одеялом.
  • Отсутствие раздражителей. Гаджеты должны быть выключены и подальше от постели. Домашние любимцы тоже не должны быть в кровати. Каждому нужен полноценный сон, а значит – своя индивидуальная постель. Не стоит перед сном сидеть в соцсетях или читать новости – так ваша нервная система будет возбуждена и вы долго не сможете заснуть.
  • Полноценный ужин. Нельзя спать на голодный желудок, потому что из-за чувства голода вы можете просыпаться. Если вы соблюдаете диету, то за час до сна можно съесть каких-нибудь фруктов или выпить стакан кефира. Перед сном нельзя употреблять жирную пищу, алкоголь, кофе, крепкий черный чай или энергетики.

Читайте также:

Какие вещи нельзя дарить на Новый год и другие праздники: предупреждение мольфара

Положите бутылку с водой на морозилку: это решит одну из самых актуальных зимних проблем.

Если насыпать соды в стиральную машинку – это навредит или поможет ответ экспертов

Похожие темы:

Следующая публикация