Что делать, если долго не можете заснуть: советы для тех, кто имеет проблемы с засыпанием

Иногда бывает так, что, оказавшись в постели, уснуть не получается, поэтому эксперты рекомендуют воспользоваться этими простыми рекомендациями.
Рассказываем, почему не выходит быстро уснуть и как избавиться от проблемы со сном.
Почему человек долго не может уснуть
Есть несколько причин, почему не получается быстро уснуть. Вот несколько самых распространенных:
- стресс и тревога;
- сбой режима, в частности из-за графика работы;
- некомфортные условия для сна;
- употребление алкоголя и напитков с содержанием кофеина перед сном;
- семья или домашние любимцы;
- активные занятия в вечернее время;
- тяжелая пища перед сном;
- адаптация после отпуска или переездов;
- всевозможные заболевания.
Что делать, чтобы поскорее заснуть: практические рекомендации для крепкого сна
- Удобные условия для сна. Спать нужно на удобной кровати, в комнате с плотными шторами, при температуре воздуха от шестнадцати до двадцати трех градусов. Перед тем, как отправиться в "царство Морфея", комнату нужно проветрить. Легче засыпается под тяжелым одеялом.
- Отсутствие раздражителей. Гаджеты должны быть выключены и подальше от постели. Домашние любимцы тоже не должны быть в кровати. Каждому нужен полноценный сон, а значит – своя индивидуальная постель. Не стоит перед сном сидеть в соцсетях или читать новости – так ваша нервная система будет возбуждена и вы долго не сможете заснуть.
- Полноценный ужин. Нельзя спать на голодный желудок, потому что из-за чувства голода вы можете просыпаться. Если вы соблюдаете диету, то за час до сна можно съесть каких-нибудь фруктов или выпить стакан кефира. Перед сном нельзя употреблять жирную пищу, алкоголь, кофе, крепкий черный чай или энергетики.
Читайте также:
Какие вещи нельзя дарить на Новый год и другие праздники: предупреждение мольфара
Положите бутылку с водой на морозилку: это решит одну из самых актуальных зимних проблем.
Если насыпать соды в стиральную машинку – это навредит или поможет ответ экспертов