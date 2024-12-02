Что делать, если долго не можете заснуть: советы для тех, кто имеет проблемы с засыпанием

Иногда бывает так, что, оказавшись в постели, уснуть не получается, поэтому эксперты рекомендуют воспользоваться этими простыми рекомендациями.

Рассказываем, почему не выходит быстро уснуть и как избавиться от проблемы со сном.

Почему человек долго не может уснуть

Есть несколько причин, почему не получается быстро уснуть. Вот несколько самых распространенных:

стресс и тревога;

сбой режима, в частности из-за графика работы;

некомфортные условия для сна;

употребление алкоголя и напитков с содержанием кофеина перед сном;

семья или домашние любимцы;

активные занятия в вечернее время;

тяжелая пища перед сном;

адаптация после отпуска или переездов;

всевозможные заболевания.

Что делать, чтобы поскорее заснуть: практические рекомендации для крепкого сна

Удобные условия для сна. Спать нужно на удобной кровати, в комнате с плотными шторами, при температуре воздуха от шестнадцати до двадцати трех градусов. Перед тем, как отправиться в "царство Морфея", комнату нужно проветрить. Легче засыпается под тяжелым одеялом.

Спать нужно на удобной кровати, в комнате с плотными шторами, при температуре воздуха от шестнадцати до двадцати трех градусов. Перед тем, как отправиться в "царство Морфея", комнату нужно проветрить. Легче засыпается под тяжелым одеялом. Отсутствие раздражителей. Гаджеты должны быть выключены и подальше от постели. Домашние любимцы тоже не должны быть в кровати. Каждому нужен полноценный сон, а значит – своя индивидуальная постель. Не стоит перед сном сидеть в соцсетях или читать новости – так ваша нервная система будет возбуждена и вы долго не сможете заснуть.

Гаджеты должны быть выключены и подальше от постели. Домашние любимцы тоже не должны быть в кровати. Каждому нужен полноценный сон, а значит – своя индивидуальная постель. Не стоит перед сном сидеть в соцсетях или читать новости – так ваша нервная система будет возбуждена и вы долго не сможете заснуть. Полноценный ужин. Нельзя спать на голодный желудок, потому что из-за чувства голода вы можете просыпаться. Если вы соблюдаете диету, то за час до сна можно съесть каких-нибудь фруктов или выпить стакан кефира. Перед сном нельзя употреблять жирную пищу, алкоголь, кофе, крепкий черный чай или энергетики.

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