Что делать, если груша не плодоносит: даже старое дерево ежегодно будет давать богатый урожай

Есть несколько основных причин, почему груша может не давать плоды годами, впрочем, эту проблему достаточно просто решить.

Эксперты насчитывают около пяти тысяч различных сортов груш. Некоторые деревья живут двести лет, согласитесь, это довольно много. Груша совсем не требовательна в уходе, не требует каких-либо специфических условий для роста, но иногда может не давать плодов по несколько лет подряд. Здесь следует выявить причину такой проблемы. Тогда ее можно будет легко устранить. Рассказываем, почему груша долго не плодоносит и как заставить ее давать богатый урожай.

Почему груша не плодоносит: какие причины

Чтобы груша хорошо цвела и давала урожай, для нее нужно хорошее освещение. То есть, нельзя сажать дерево в тени, дайте ему максимальное количество дневного света. Также немалую роль играет хорошая разрыхленная почва, когда таковой нет, это может отрицательно сказаться на урожайности дерева. Еще одна причина, которая может плохо повлиять на плодоношение груши – это низкая температура и заморозки. Если дерево зацвело, но ночью были заморозки, то цветы увядают и плоды завязаться не успеют. Особенно это касается теплолюбивых сортов. Поэтому при выборе груш учитывайте погодные условия региона своего проживания. Зимой из-за мороза или северного ветра у дерева может лопнуть кора. Тогда его нужно хорошо замазать садовым варом и обмотать тканью. И грушу лучше сажать в безветренном месте, у забора или сетки. Груши не очень любят, когда их пересаживают, особенно большие, они могут болеть или вообще погибнуть. Поэтому следует избегать этого процесса, чтобы не погубить дерево. На плодоношение оказывает влияние также сорт груш. Некоторые из них начинают давать первые плоды только на 10 или 15 год жизни. Что здесь можно сделать? Если вы хотите получить фрукты раньше, можно прививать дерево другим сортом.

Как заставить грушу плодоносить: простые рекомендации

Чтобы груша плодоносила каждый год, нужно обеспечить дереву качественные условия для роста и развития. Периодически разрыхляйте почву у корней груши, таким образом вы обеспечите корневой системе должное количество кислорода. В засушливую пору не забывайте поливать грушу. И вовремя давайте подкормки, это могут быть компост, перегной и минеральные удобрения.

Также следует помнить, что почти все сорта груш нуждаются в перекрестном самоопылении. Поэтому старайтесь сажать несколько разных сортов, тогда вы будете иметь урожай фруктов каждый год.

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