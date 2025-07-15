Что делать, если к сковороде прилипает еда / © Pexels

Каждый, кто готовил блины или жарил яйца, сталкивался с тем, что продукты начинают прилипать к сковороде. Это не только портит внешний вид блюд, но и создает ненужные хлопоты на кухне. К счастью, существуют простые, но действенные способы, которые помогут избежать этой неприятности.

Влажные продукты. Например, сырое мясо или овощи с водой на поверхности будут сильнее прилипать.

Недостаточный разогрев. Многие кладут пищу на холодную или чуть теплую сковороду, это довольно частое заблуждение.

Некачественная или изношенная поверхность сковороды. Если антипригарное покрытие поцарапано, оно теряет свои свойства.

Правильно разогрейте сковороду. Перед приготовлением дайте ей нагреться 2–3 минуты на среднем огне. Затем добавьте растительное масло и подождите еще несколько секунд, прежде чем класть пищу.

Проверьте сковороду на эффект капли. Капните несколько капель воды, если они «пляшут» по поверхности, можно класть пищу.

Смазывайте сковороду жиром умеренно. Используйте кисточку, салфетку или просто осторожно разотрите ложкой. Для блинов хорошо подходит кусочек сала на вилке.

Просушивайте продукты перед жаркой. Если вы готовите мясо или овощи, промокните их салфеткой. Так уменьшится контакт воды с горячим жиром.

Не переворачивайте слишком рано. Особенно котлеты или блины: дайте им прихватиться с одной стороны, только тогда осторожно переворачивайте.