Что делать, если кошка дерет шторы, лазит по ним: когда уже ничего не помогает, попробуйте эти методы

Что сделать, чтобы кошка не лазила по шторам / © Фото из открытых источников

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Кошки — это маленькие исследователи, которые от природы обожают покорять всевозможные вершины. В дикой природе эти способности очень помогают, ведь благодаря им животные могут лучше охотиться и прятаться от хищников. Однако, домашние коты редко получают возможность полазить, а потому шторы становятся альтернативой деревьям.

Некоторые кошки дерут шторы, чтобы заточить когти, пометить территорию или натренировать мышцы. Бывает, что шторы становятся “игрушкой”, если у них нет достаточно других предметов для развлечений.

Доступный подоконник — меньше проблем со шторами

Иногда кошки лезут по шторам только для того, чтобы добраться до подоконника, чтобы посидеть, понаблюдать за птицами или насекомыми.

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Если это так, тогда вам следует создать больше места на подоконнике, который облюбовал ваш котик. Уберите растения, сдвиньте шторы, добавьте мягкую постель. А для привлечения животного можно использовать специальный спрей на основе кошачьей мяты.

Добавьте альтернативы для возможности полазить

Чтобы ваши котики имели где лазить и оттачивать природные инстинкты, попробуйте установить для них кошачий комплекс или высокую когтеточку. Там они смогут подвигаться и удовлетворить потребность в подтачивании когтей.

Чтобы поощрить любимцев, поставьте их у окна или того места, где животные чаще всего дерут шторы.

Уберите соблазны и отвлекайте игрой

Очень часто коты рвут шторы и лазают по ним через банальную скуку. Чтобы этого не произошло, следует больше времени проводить с котом, например, играть с ним в новые игрушки, мячик, добавить туннели, дразнилки.

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Внимание питомцев часто привлекают растения или кормушки для птиц на подоконнике, они лезут по шторам, чтобы туда добраться. Если убрать эти “соблазны”, кот может потерять интерес.

Подстригайте регулярно когти коту

Тогда у животного может уменьшиться желание царапать мебель и шторы. Если сделать все верно, то процедура будет полностью безболезненной. Но лучше обратиться к ветеринару или грумеру, если вы не уверены в своих силах.

Используйте неприятные для кота запахи

К примеру, кошкам не нравится запах цитрусовых, а потому вы можете обработать нижнюю часть штор и пол спреем с апельсиновым или лимонным ароматом.

Он будет раздражать животное, снижая интерес к царапанию. Не забывайте регулярно обновлять запах, пока кошка полностью не забудет шторы.

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Замените шторы, если ничего не помогает

Если даже после всех этих манипуляций кот не желает оставить шторы в покое, попробуйте заменить их на рулонные или жалюзи. По ним лазить довольно сложно, поэтому интерес животного может погаснуть.

Некоторые советуют наклеивать сверху прозрачный двухсторонний скотч или специальные полоски, которые создают дискомфорт, когда кошка хочет лезть по ткани. Несколько неудачных попыток — и любимец прекратит это делать.