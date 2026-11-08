Что делать, если кусок пищи застрял в горле: действенные способы помочь себе самостоятельно

Что делать после того, как удалось вытолкнуть кусок пищи / © Pexels

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Если кусок пищи попал не в то горло, ситуация в считанные секунды может стать опасной для жизни. Особенно сложно, когда человек находится дома сам и рядом нет никого, кто мог бы оказать помощь. В таком случае важно знать, как поступать самостоятельно, пока не приехали медики.

Венгерское издание Egészségkalauz объяснило, как распознать опасное перекрытие дыхательных путей и что делать, если человек начал задыхаться в одиночестве.

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Главное, что нужно знать:

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если человек может дышать, говорить и сильно кашлять, следует продолжать кашлять — это помогает вытолкнуть посторонний предмет.

нельзя пытаться протолкнуть пищу водой или доставать ее пальцами вслепую.

если человек не может говорить, кашлять или нормально вдохнуть, нужно немедленно звонить по телефону в экстренные службы.

если рядом никого нет, можно попытаться выполнить прием Геймлиха самостоятельно или использовать спинку стойкого стула.

даже после успешного устранения препятствия желательно обратиться к врачу.

Как понять, что еда перекрыла дыхательные пути

Во время еды почти каждый хоть раз сталкивался с ситуацией, когда кусок пищи или жидкость попадали не туда. Обычно несколько сильных кашлевых толчков помогают устранить проблему, и вскоре остается неприятное ощущение.

Однако если кусок пищи действительно перекрывает дыхательные пути, ситуация становится гораздо опаснее. Из-за нехватки воздуха организм быстро начинает ощущать дефицит кислорода, поэтому действовать нужно немедленно.

Прежде всего, необходимо оценить, насколько сильно перекрыты дыхательные пути.

Если человек может вдыхать, говорить и интенсивно кашлять, вероятнее всего, полного перекрытия нет. В этом случае кашель остается одним из самых эффективных природных механизмов защиты: благодаря сильному потоку воздуха посторонний предмет может выйти наружу.

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Поэтому нужно продолжать активно кашлять и следить, улучшается ли дыхание.

А слабый кашель или его полное отсутствие, невозможность говорить и вдыхать, а также только тихие свистящие звуки могут свидетельствовать о серьезной закупорке дыхательных путей.

Если человек не может нормально дышать, нельзя ожидать, что проблема пройдет сама собой.

Если вы задыхаетесь в одиночестве — звоните по телефону 103

Если человек находится дома сам и не может эффективно кашлять, говорить или вдыхать, нужно как можно скорее вызвать экстренную помощь, а именно позвонить по телефону 103 или 112.

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Если телефон находится рядом, необходимо набрать номер и включить громкую связь. Это позволит одновременно общаться с диспетчером и выполнять действия по освобождению дыхательных путей.

Если человек еще может говорить, прежде всего, нужно сообщить диспетчеру адрес и объяснить, что он задыхается. Не стоит тратить время на лишние действия с телефоном: при полном перекрытии дыхательных путей каждая секунда имеет значение.

Как выполнить прием Геймлиха самостоятельно

Если человек не может эффективно кашлять, говорить или дышать, а рядом никого нет, он может попытаться выполнить абдоминальные толчки самостоятельно.

Для этого нужно

Станьте ровно и сжать одну руку в кулак. Разместить кулак на животе выше пупка, но ниже нижнего края грудной клетки. Обхватите кулак другой рукой. Совершить резкое и сильное движение внутрь и вверх, нажимая на живот.

Цель такого движения — резко повысить давление в грудной клетке и дыхательных путях. Образующийся поток воздуха в некоторых случаях может вытолкнуть кусок пищи, перекрывший дыхание.

При необходимости толчки можно повторять. Речь идет не о легком нажатии на живот, а о достаточно сильном движении, которое поможет создать необходимое давление.

Как помочь себе с помощью стула

Если руками не удается создать достаточную силу, можно пользоваться устойчивым предметом, к примеру спинкой крепкого стула.

Верхнюю часть живота нужно прижать к верхнему краю спинки — примерно в том же участке, где выполняют абдоминальные толчки руками.

После этого следует резко нажать животом внутрь и вверх, чтобы оказать сильное давление. При необходимости движение можно повторять.

Такой способ также рекомендует Американский Красный Крест для ситуаций, когда человек задыхается в одиночестве и не может самостоятельно выполнить достаточно сильные толчки руками.

В то же время важно соблюдать осторожность: нельзя использовать острые предметы или мебель с неустойчивой конструкцией. Это может привести к дополнительным травмам или падению.

Почему нельзя пытаться запросить еду водой

Одной из первых инстинктивных реакций при вдавливании может быть желание выпить воды, чтобы протолкнуть кусок пищи.

Однако если дыхательные пути полностью перекрыты, проблема заключается не в том, что еда просто застряла в пищеводе. Она препятствует прохождению воздуха.

Поэтому вода не поможет устранить такое препятствие и не заменит приемы первой помощи. Кроме того, если человек уже тяжело дышит и хватает воздух, попытка проглотить может лишь усложнить ситуацию.

Другое дело, если человек нормально дышит и разговаривает, но чувствует, что еда застряла в горле или за грудиной. Это может быть проблемой с проглатыванием, а не перекрытием дыхательных путей. Если ощущение не проходит или человек даже не может проглотить слюну, необходимо обратиться за помощью.

Почему нельзя доставать пищу пальцами вслепую

Когда человек задыхается, естественным желанием может быть попытка самостоятельно вытащить кусок пищи из горла.

Однако если посторонний предмет не виден, стараться нащупать его пальцами небезопасно. Так можно случайно протолкнуть пищу еще глубже в дыхательные пути.

Именно поэтому рекомендации первой помощи не советуют делать слепые движения пальцами во рту и горле. Удалять можно только тот предмет, который четко виден и легко достать.

Что происходит, если человек почти не может дышать

Полное перекрытие дыхательных путей очень быстро может привести к критическому состоянию. Из-за снижения уровня кислорода в крови могут возникнуть спутанность сознания, слабость, а впоследствии потеря сознания.

Именно поэтому опасно рассчитывать, что еще достаточно времени. Если человек находится сам, вызвать помощь нужно тогда, когда он еще физически способен это сделать.

Если кусок пищи не удается устранить, необходимо продолжать выполнять абдоминальные толчки или использовать устойчивый предмет для создания давления, пока дыхательные пути не освободятся или не прибудут медики.

Важно вызвать скорую как можно раньше. Если человек потеряет сознание, он уже не сможет самостоятельно выполнять спасательные действия.

Почему телефон во время еды может спасти жизнь

Людям, живущим сами, следует заранее подумать, где они покидают телефон во время еды.

Это не значит, что каждый прием пищи представляет опасность. Однако в случае подлинного удушения времени на поиски помощи может быть очень мало.

Потому лучше держать телефон рядом, а не оставлять его в другой комнате. Если возникнет опасная ситуация, можно быстро вызвать экстренные службы и параллельно выполнять приемы самопомощи.

Помогают специальные устройства против удушения

В последние годы на рынке появились специальные устройства, работающие по принципу всасывания, предназначенные для удаления посторонних предметов с дыхательных путей.

Однако они не должны заменять проверенные методы первой помощи.

После анализа международных рекомендаций за 2025 год британская организация Resuscitation Council UK пока не поддерживает и не исключает использования таких устройств, поскольку для окончательных выводов нужны дополнительные качественные исследования.

Организация отмечает, что предпочтение следует отдавать традиционным методам первой помощи, которые можно применить немедленно.

Поэтому в экстренной ситуации не стоит тратить драгоценное время на поиск и подготовку специального устройства, если человек уже не может дышать.

Что делать, если кусок пищи удалось вытолкнуть

Если дыхательные пути уволились и человек снова может нормально дышать, это еще не значит, что опасность полностью прошла.

Абдоминальные толчки создают значительное давление, поэтому в отдельных случаях могут вызвать травмы. Поэтому после спасения с помощью приема Геймлиха рекомендуется пройти медицинское обследование, чтобы исключить возможные осложнения.

Особенно важно обратиться к врачу, если после инцидента появились:

боль в груди или животе;

затрудненное дыхание;

проблемы с проглатыванием;

кашель, который не проходит;

ощущение, будто что-то до сих пор осталось в горле.

Вопросы пользователей соцсетей

Если я могу кашлять, значит ли это, что дыхательные пути не полностью перекрыты?

Обычно да. Если человек может сильно кашлять, вдыхать воздух и разговаривать, скорее всего, дыхательные пути перекрыты частично. В таком случае нужно продолжать кашлять, поскольку это может помочь вытолкнуть кусок пищи.

Что делать, если я задыхаюсь и нахожусь дома сама?

Необходимо вызвать экстренную помощь, а также попытаться выполнить абдоминальные толчки: сжать руку в кулак, разместить ее выше пупка, обхватить другой рукой и резко нажимать внутрь и вверх. Также можно использовать спинку стойкого стула.

Если я смогла откашлять кусок пищи, нужно ли обращаться к врачу?

Если для устранения препятствия пришлось выполнять абдоминальные толчки или другие спасательные действия, медицинское обследование рекомендовано даже при хорошем самочувствии. Если остаются кашель, боль в груди или животе, затрудненное дыхание или глотание, обратиться за помощью нужно обязательно.

Что делать, если я могу дышать, но чувствую, что еда застряла?

Возможно, кусок пищи застрял не в дыхательных путях, а в пищеводе. Если человек не может даже проглотить слюну, у нее усиливается слюноотделение или неприятные ощущения не проходят, нужна срочная медицинская помощь. Полное перекрытие пищевода может потребовать безотлагательного эндоскопического вмешательства.

Почему во время еды постоянно возникает чувство, что кусок пищи застревает в горле?

Регулярное застревание пищи не является нормой. Причиной может быть сужение пищевода, воспалительные заболевания, нарушение его моторики или другие патологии. Если проблема повторяется, следует пройти обследование у гастроэнтеролога.

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