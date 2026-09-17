Что делать, если летучая мышь залетела в квартиру: важные правила от специалистов

Летучие мыши: что делать

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Летучая мышь, которая неожиданно оказалась в квартире или доме, может испугать хозяев. Однако пытаться поймать животное во время полета, выбросить его из окна или касаться голыми руками не стоит. Особенно осторожно нужно действовать осенью и зимой, ведь в холодную погоду выпускать рукокрылых на улицу нельзя.

В КГГА опубликовали рекомендации специалистов Украинского центра реабилитации рукокрылых, как безопасно помочь летучей мыши, которая оказалась в помещении.

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Почему летучих мышей важно не травмировать

Летучие мыши являются важной частью городской экосистемы, ведь питаются насекомыми, в частности комарами и вредителями. В то же время в городах рукокрылые нередко устраивают хранилища в зданиях, поэтому во время ремонта и утепления домов могут терять места для пребывания. Опасность для них представляет и удаление старых и аварийных деревьев.

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Летучие мыши нуждаются в особом отношении и охране. Как отмечают в КГГА, все виды летучих мышей в Украине являются краснокнижными и редкими, поэтому случайно залетевшее в квартиру животное нельзя травмировать или уничтожать.

Что делать, если летучая мышь оказалась в квартире

Прежде всего нужно одеть плотные перчатки. Испуганное животное может защищаться и укусить человека. Если это произошло, место укуса необходимо сразу тщательно промыть водой с мылом и в тот же день обратиться в травмпункт или семейный врач.

Ловить летучую мышь во время полета нельзя. Следует подождать, пока он сам сядет на стену, пол или другую поверхность.

Не следует также спешить заключить, что неподвижное и холодное животное погибло. Летучая мышь может находиться в состоянии оцепенения. Такое состояние возможно днем и особенно характерно для зимнего периода.

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Когда и как поместить летучую мышь в коробку

Если летучая мышь нельзя сразу выпустить на улицу — например, она травмирована, на улице холодно или животное нужно передать специалистам, — ее необходимо временно поместить в безопасное место. Для этого подойдет обычная картонная коробка, например из обуви.

Сначала нужно дождаться, пока летучая мышь перестанет летать и сядет на поверхность. Надев жесткие перчатки, животное накрывают коробкой, затем осторожно продвигают под нее кусок плотного картона и переворачивают.

В коробке должны быть небольшие отверстия для воздуха диаметром до 1 см. Ее нужно плотно закрыть, а при необходимости зафиксировать крышку скотчем, поскольку летучие мыши способны выбираться даже через небольшие щели.

После этого следует связаться со специалистами Украинского центра реабилитации рукокрылых, если состояние животного или погода не позволяют безопасно выпустить его на свободу.

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Обнаруженное в помещении животное может быть обезвожено. Специалисты советуют предложить ей воду из шприца без иглы или чайной ложки.

После этого дальнейшие действия зависят от состояния летучей мыши и погоды.

Когда летучую мышь можно выпустить

Здоровую летучую мышь можно выпускать вечером и только при теплой погоде. При этом животное не нужно подбрасывать в воздух, выбрасывать из окна или балкона.

Ее советуют посадить на ствол дерева, откуда летучая мышь сможет самостоятельно взлететь.

Если на улице мороз, выпускать животное нельзя. При таких условиях летучая мышь может замерзнуть и погибнуть.

Когда нужно обращаться к специалистам

Помощь специалистов необходима, если летучая мышь травмирована или если погодные условия не позволяют безопасно выпустить ее на свободу. Обратиться к специалистам следует и тогда, когда в помещении обнаружили не одно животное, а целую группу летучих мышей.

В такой ситуации КГГА рекомендует связаться со специалистами Украинского центра реабилитации рукокрылых. Контакты волонтеров размещены на сайте Bats Ukraine. В Киеве работают волонтеры центра, которые могут помочь безопасно забрать рукокрылых, в том числе на зимовку.

Итак, главное правило при встрече с летучей мышью — не действовать силой. Не нужно ловить его в полете, брать голыми руками или стараться как можно быстрее выкинуть на улицу. Особенно это важно в холодное время года, когда обычное «выпустить животное» может представлять для него опасность.

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